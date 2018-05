Verdens formentlig største samling af hjerner fra psykiatriske patienter undgår destruktion og bliver i Danmark.

Det skriver Aarhus Universitet (AU) i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Meddelelsen kommer i kølvandet på kritik fra en flere forskere, som beklagede, at den videnskabelige samling af hjerner stod til at blive kasseret eller måtte finde et andet hjem.

Der er nu fundet en løsning, så hjernerne skal flytte fra Aarhus til Odense.

Syddansk Universitet, Psykiatrien i Region Syddanmark og Odense Universitetshospital vil nemlig gerne overtage samlingen.

»Jeg er oprigtigt glad for, at samlingen består og bliver i Danmark. Min store bekymring var, at årtiers arbejde med og store investeringer i at opbygge og bevare hjernerne skulle forsvinde. Det er en sjælden samling på verdensplan, og det har været en ubærlig tanke at lade den gå tabt,«, siger Gregers Wegener, som er professor og leder af Translational Neuropsychiatry Unit ved AU’s Institut for Klinisk Medicin, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Samlingen rummer mere end 9.000 hjerner, som er indsamlet fra psykiatriske patienter i årene mellem 1945 og 1982.

Den har hidtil været opbevaret i kælderen under Psykiatrisk Hospital i Risskov ved Aarhus, men i sommeren 2017 besluttede politikerne i Region Midtjyllands regionsråd at nedlægge hjernesamlingen. Det skete på baggrund af en anbefaling fra Aarhus Universitet, som ikke længere mente, at samlingens forskningsmæssige værdi stod mål med omkostningerne ved at bevare og lægge lokaler til de gamle hjerner.

I Odense ser man derimod et »stort potentiale for samlingen,« lyder det i en pressemeddelelse fra Odense Universitetshospital. Her er ambitionen, at et nyt hjerneforskningscenter kaldet BRIDGE skal øge det forskningsmæssige udbytte af de gamle hjerner.

»Samlingen er unik, fordi en del af hjernerne ikke er påvirkede af moderne medicin. Det gør det muligt for os i detaljer at studere genetiske årsager til psykiatriske sygdomme og de strukturelle, neurologiske forandringer, som de udløser. Det vil gøre det muligt for os på sigt at forbedre patienternes behandling og livskvalitet,« siger Kate Lykke Lambertsen, lektor i neurobiologi ved Syddansk Universitet i pressemeddelelsen fra Odense Universitetshospital.

Hjerneforskningscenteret BRIDGE forventer en årlig driftsomkostning på 550.000 kroner til vedligehold af samlingen.

