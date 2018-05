I videoen herover tester BT danske strandgæsters viden om solcreme.

'Sollys er ikke den primære årsag til hudkræft. Faktisk forhindrer sollys faktisk kræft!'

Sådan skriver den alternative behandler og forfatter Martin Hejlesen i et Facebook-opslag, som er blevet delt af mere end 6.000 danskere og kommenteret flittigt, siden han publicerede det 9. april. Martin Hejlesen skriver også, at der er skadelige kemikalier i 90 procent af de solgte solcreme-mærker.

Det lyder som dejlige nyheder i disse solrige tider, men nu slår Kræftens Bekæmpelse alarm. For Martin Hejlesens anbefalinger er ifølge dem både forkerte - og direkte farlige.

»Jeg vil gerne slå fast, at hans påstand er forkert. Solens stråler giver desværre kræft, hvilket flere studier har vist,« siger Peter Dalum, projektchef i Trygfondens og Kræftens Bekæmpelses solkampagner, til BT.

Han understreger, at konklusionen i Hejlesens tekst, som ellers er forsynet med både tal, fakta og kildehenvisninger, står i direkte modstrid med både Miljøstyrelsens og verdenssundhedsorganisationen WHO's anbefalinger, der er baseret på den nyeste kræftforskning.

»Vi er kede af, at opslaget bliver delt på Facebook. For hvis danskerne følger de råd, han kommer med, vil flere udvikle hudkræft i fremtiden,« siger Peter Dalum og påpeger, at kroppen jo selv til en vis grad udvikler sit eget beskyttelsessystem ved at blive brun, når den eksponeres for megen sol, hvilket gør kroppen bedre i stand til at modstå UV-strålingen.

Martin Hejlesen skriver, at 'sund solbadning mindsker din risiko for tidlig død med 50 %', fordi solens stråler indeholder D-vitamin. Han påstår, at det sandsynligvis er for lavt , som er nødvendigt for at undgå hudkræft. Derimod advarer han mod brugen af almindelig solcreme.

'Kemikalier, der findes i mange solcreme, er giftige hormonforstyrrende stoffer og beskadiger hjertet og leveren,' skriver Martin Hejlesen på Facebook.

Heller ikke det kan Kræftens Bekæmpelsen nikke genkendende til.

»Det er rigtigt, at nogen solcremer mistænkes for at indeholde hormonforstyrrende stoffer, men der er ingen dokumentation for, at de solcremer, som sælges i Danmark er farlige. Tværtimod testes de grundigt af myndighederne, og de ville være blevet fjernet fra hylderne for længst, hvis der var en risiko,« siger Peter Dalum.

Han og Kræftens Bekæmpelse anbefaler dig at bruge solcreme, når du opholder dig i solen.

»Vælg en Svanemærket solcreme for en sikkerheds skyld,« siger Peter Dalum.

Martin Hejlesen peger i Facebook-opslaget på, at det er besynderligt, at flere danskere udvikler hudkræft i dag end i 1970'erne, mens vores brug af solcreme er eksploderet i samme periode, men det er der ifølge Peter Dalum en god forklaring på.

»Når flere danskere i dag bliver ramt af hudkræft skyldes det, at vores adfærd i solen har ændret sig markant siden dengang. Vi er mere i solen, har mindre tøj på og tager på flere solferier - inklusiv til lande med meget høj UV-stråling så som Thailand. Heldigvis går vi danskere nu mindre i solarium end før, og vi er blevet mere bevidste om at beskytte os, så vi vil se et fald i antallet af hudkræftpatienter i fremtiden,« siger Peter Dalum og understreger, at du roligt kan opholde dig i solen - blot du gør det med omtanke.

»Lyt til de rigtige solråd, men lad vær med at være solforskrækket. Sol er godt i begrænsede mængder,« slutter han.

Flere førende kræftforskere har også affejet påstandende i Martin Hejlesens Facebook-opslag overfor Videnskab.dk, men i en mail til BT fastholder han sine standpunkter.

'Det er stærkt bekymrende at Videnskaben.dk, TV2, Kræftensbekæmpelse, Sundhedsstyrelsen, miljøstyrelsen ikke forholder sig til de solcremer som findes på markedet, med alt for belastende indhold af kemikalier, som er hormonforstyrrende og dermed kræftfremkaldenede,' lyder det blandt andet i Martin Hejlesens svar, der her er direkte gengivet.

Han mener, at forskernes kritik er bygget på hypoteser og ikke referencer til forskning på området og efterspørger svar på, om de stoffer, han påstår også solcremer på det danske marked indeholder, er kræftfremkaldende.

På sin hjemmeside skriver Martin Hejlesen, at han har en fortid som soldat og fængselsbetjent. I dag arbejder han blandt andet som alternativ behandler. Han er også forfatter til bogen 'Kroppens celler lytter til alt'.

Solråd for voksne Undgå direkte middagssol mellem kl. 12 og 15

​Søg skygge

Brug hat og tag let tøj på

Brug solcreme med minimum faktor 15 (medium beskyttelse) i rigelige mængder og med UVA-beskyttelse Hvis du er gravid eller ammer, bør du undgå solproduker med UV-filteret 4-MBC. Vær desuden opmærksom på, at peelingprodukter eller produkter med frugtsyrer gør din hud ekstra følsom over for solen. Kilde: Miljøstyrelsen