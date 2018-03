En tur til tandlægen kan ikke kun afsløre, om du har huller i tænderne - den kan også vise alvorlig sygdom

Diabetes, hjerte-kar-sygdom, kræft. Det er blot nogle af de sygdomme, som tandlægen kan finde tegn på i din mundhule, når du sætter dig i tandlægestolen. Men det er de færreste danskere, der kender til sammenhængen mellem sunde tænder og et godt helbred, viser ny undersøgelse.

Faktisk er det op mod halvdelen af danskerne - 49 pct. - der ikke ved, at betændelse i tænder og mund kan følges med sygdom andre steder i kroppen. Det viser en ny Voxmeter-undersøgelse foretaget for Tandlægeforeningen blandt 1005 deltagere.

53-årige Annli Marur fra Rødovre er en af de danskere, der på egen krop har oplevet, at tandlægen har hjulpet hende på vej til at få en diagnose. Hun oplevede gentagne gange at have betændelse i munden, og hendes tandlæge insisterede derfor på, at hun gik til lægen. Det viste sig, at hun havde type 2 diabetes.

»Hvis ikke hun havde sagt til mig, at jeg skulle en tur til lægen, så havde jeg nok stadig gået uvidende rundt. Jeg havde jo ikke en chance for at vide, at jeg havde sukkersyge,« siger Annli Marur fra Rødovre, der til daglig er morgenåbner på en skole.

Tandlægeforeningen oplever i stigende grad, at tandlæger må henvise patienter videre, når de opdager tegn på sygdom i munden.

»Når der er noget, vi ikke selv kan forklare, så sender vi i højere grad folk til lægen. Det er vi blevet mere opmærksomme på, bl.a. fordi dokumentationen i de senere år er blevet stærkere. F.eks. kan vi nu med sikkerhed sige, at parodontitis (tandkødsbetændelse, der har spredt sig til de dybereliggende væv omkring tandroden, red.) forværrer type 2 diabetes og omvendt, at type 2 diabetes forværrer parodontitis,« siger formand for Tandlægeforeningen, Freddie Sloth Lisbjerg.

Annli Marurs tandlæge havde mistanke om, at Annli måske kunne have type 2 diabetes. Derfor bad hun hende om at gå til læge. Foto: Privat. Annli Marurs tandlæge havde mistanke om, at Annli måske kunne have type 2 diabetes. Derfor bad hun hende om at gå til læge. Foto: Privat.

Tandkødsbetændelse kan opstå i alle aldre og skyldes for det meste dårlig mundhygiejne. Derfor er det vigtigt, at folk kender til sammenhængen mellem sunde tænder og et godt helbred. Det mener professor på Odontologisk Institut ved Panum Instituttet på Københavns Universitet Palle Holmstrup

»Når man tænker på, hvor meget livskvalitet og økonomi, der er at hente på f.eks. hjerte-kar-sygdom, type 2 diabetes og leddegigt, så er det vigtigt, at folk har en viden om, at sygdom i munden ofte har sammenhæng med anden sygdom i kroppen. Det er derfor vigtigt at børste tænder og sørge for at få renset sine belægninger på tænderne hos tandlægen,« siger Palle Holmstrup.

Når man bl.a. kan risikere at forværre sin hjerte-kar-sygdom, hvis ikke man får behandlet betændelse i munden, skyldes det, at bakterierne fra munden kan sprede sig gennem blodet og trænge ind i hjertets kranspulsårer og skabe betændelse.

»Munden er jo ikke et isoleret organ, men en del af hele kroppen,« siger professoren.

Behandles sygdomme i munden i rette tid, viser flere undersøgelser, at man bl.a. kan forbedre blodcirkulation, blodsukker og mindske betændelse i kroppen.

»Det kræver selvfølgelig, at den enkelte selv tager et ansvar,« siger Palle Holmstrup, der dog samtidig mener, at læger og tandlæger skal blive bedre til at samarbejde.

»Der går jo rigtig mange mennesker rundt med f.eks. udiagnosticeret diabetes, så derfor er det vigtigt at inddrage tandlægerne i at identificere de mennesker. For jo tidligere, vi finder dem, desto færre følgevirkninger får de,« siger han.

53-årige Annli Marur har endnu ikke fået 100 pct. styr på sit blodsukker. Men hun håber på, at det snart bliver bedre:

»Jeg er jo lidt irriteret over at have en kronisk sygdom, jeg ikke slipper af med. Men jeg sørger da for at passe ekstra godt på mine tænder nu,« siger hun.

GUIDE: DET KAN DINE TÆNDER AFSLØRE Hoved og skuldre Hvis man har et skævt sammenbid eller skærer tænder, kan man få hovedpine og smerter i kæbeleddene. Muskelspændinger og smerter kan sprede sig til nakken og skuldrene. Hjerte og blodomløb Forskere mener, at bakterier fra parodontitis (dvs. tandkødsbetændelse, der har spredt sig til de dybereliggende væv omkring tandroden) kan sprede sig gennem blodet og trænge ind i hjertets kranspulsårer og skabe betændelse. Parodontitis påvirker også fedtindholdet i blodet og øger indholdet af LDL-kolesterol og triglycerider samt nedsætter indholdet af HDL-kolesterol i blodet. Diabetes Diabetikere med langvarige forhøjede blodsukkerværdier ender ofte med at få parodontitis. Raske mennesker får også parodontitis, men sygdommen er ofte langt mere alvorlig hos diabetikere, fordi nedbrydningen af tændernes støttevæv går hurtigere hos diabetikere. Undersøgelser peger på, at behandling af parodontitis forbedrer langtidsblodsukkerværdien. Det betyder færre følgesygdomme. Leddegigt Videnskabelige forsøg har vist, at der er større risiko for at udvikle parodontitis, hvis du har leddegigt. Faktisk er der helt op til 50 pct. større risiko for at udvikle parodontitis - selv med en god mundpleje. Parodontitis kan måske ligefrem være medvirkende til, at man udvikler leddegigt, men forskerne ved endnu ikke, hvorfor denne mekanisme finder sted. Lungebetændelse Svækkede ældre kan risikere at få lungebetændelse, hvis ikke de har tilstrækkelig god mundhygiejne. Det skyldes, at nogle af bakterierne i munden kan medføre lungebetændelse. Især ældre med tygge- og synkebesvær har forhøjet risiko - eller folk med nedsat immunforsvar, hvor modstandskraften er nedsat over for de bakterier, som sidder i tændernes belægninger. Bulimi Syreskader på tænderne på grund af hyppige opkastninger vil ofte være et tegn på en spiseforstyrrelse. Knogleskørhed Ved hjælp af røntgenbilleder kan tandlæger hjælpe til at opdage knogleskørhed, der især rammer ældre og midaldrende kvinder. Knogleskørhed viser sig bl.a. typisk ved, at bredden af underkæbens knogle er lidt smallere end normalt. Desuden vil en smule af knoglen være forsvundet, eller den kan være mindre stærk og robust end normalt. Mave-tarm-sygdom En særlig tarmsygdom Crohns sygdom kan give problemer med tandkødet. Det kan blive rødt, ømt og hævet. En vævsprøve af det syge tandkød vil afsløre, om man bør undersøges yderligere for sygdommen - hvis den ikke allerede er konstateret. Kræft Tandkødsbetændelse kan være et af de første tegn på leukæmi (blodkræft) med en kraftig tendens til blødning fra tandkødet ved tandbørstning. Denne tilstand er dog sjælden. Ved tandrensning vil der også være unormal kraftig blødning. Andre former for kræft, som tandlægen kan opdage, er bl.a. kræft i mundhule. Mundtørhed Nogle oplever mundtørhed, som bl.a. kan skyldes forskellige typer medicin. Mundtørhed er et problem, fordi man ikke har effektiv beskyttelse af tænder og slimhinder mod caries og mundhulesvamp, hvis man ikke har noget spyt i munden. Nogle gange kan mundtørhed afhjælpes ved at ændre dosis eller ved, at man skifter til et andet lægemiddel. Kilde: Tandlægeforeningen, sundhed.dk m.fl.