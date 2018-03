Foreløbigt har myndighederne kendskab til, at 27 danskere har været syge med smitsom leverbetændelse - også kaldet Hepatitis A - efter at have spist iranske dadler, købt i Rema 1000. Men reelt kan mange flere danskere være blevet ramt..

»Det er kun toppen af isbjerget. Der kan være flere tilfælde, som vi ikke kender til, idet de har været mindre alvorlige og patienten ikke har søgt lægehjælp,« siger epidemiolog Luise Müller fra Statens Serum Institut til BT.

Dadlerne, som har gjort de 27 danskere alvorligt syge, blev trukket tilbage 6.februar, efter at Statens Serum Institut i slutningen af januar havde opdaget en stigning i antallet af patienter med smitsom leverbetændelse forårsaget af hepatitis A-virus. 22 af patienterne måtte indlægges på hospitalet og behandles for sygdommen, der giver gulsot, udtalt træthed, lys afføring, mørk urin og kan være i kroppen i op til tre måneder, skriver Epi Nyt.

»Det ser ud til, at udbruddet er ved at klinge af. Vi har ikke registreret nye tilfælde den sidste uge, og de tilbagekaldte dadler kan ikke længere købes. Men vi kan ikke udelukke, at nogen ikke har set tilbagekaldelsen og stadig har dadlerne liggende derhjemme i køkkenskuffen,« siger Luise Müller.

I samarbejde med Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet undersøgte Statens Serum Institut årsagen til den pludselige stigning i antallet af danskere, der fik konstateret smitsom leverbetændelse. Det viste sig hurtigt, at de alle havde købt og spist dadlerne fra Rema 1000, som var blevet solgt over hele landet.

»Udbruddet blev opklaret rekordhurtigt. Blot en uge efter at udbruddet blev opdaget, kunne de mistænkte dadler tilbagekaldes fra butikkerne, og vi må formode, at vi derfor har forhindret, at endnu flere blev syge,« siger Luise Müller fra Statens Serum Institut til EPI-Nyt.

Hun mener ikke, at man kan eliminere risikoen for, at der igen kan komme udbrud af smitsom leverbetændelse i Danmark, idet vi importerer fødevarer fra hele verden - herunder lande, hvor virusset findes.

»HAV (hepatitis A-virus eller smitsom leverbetændelse, red.) har et stort udbrudspotentiale i en modtagelig befolkning som den danske. Med den stigende internationale handel med friske og frosne fødevarer, herunder frugt og grøntsager fra lande, hvor HAV er endemisk, øges risikoen for smitte via indtagelse af HAV-kontaminerede fødevarer,« siger Luise Müller.