Poul Nielsen er blandt nogle af de få patienter herhjemme, der har oplevet at være vågen under en kræftoperation. Han har kræft i nyrerne, men behøver ikke at komme i narkose, som ellers er den gængse metode, når man skal gennemgå et omfattende indgreb.

»Det er helt unikt,« siger overlæge ved anæstesiologisk afdeling på Odense Universitetshospital, Jakob Kjersgaard Johansen.

Poul Nielsen sover under operationen inde i en CT-scanner, men kan vækkes med det samme, hvis lægerne ønsker det pga. en ny type bedøvelsesteknik, der erstatter den traditionelle narkose. Foto: Bax Lindhardt

De seneste 6-7 mdr. har han og et tværfagligt team bestående af urologoer og radiologer fundet på en ny bedøvelsesteknik. Den består af to forskellige typer medicin, såkaldt Dexdor (Dexmedetomidin) og Ultiva (Remifentanil), der som noget nyt bruges i forbindelse med frysebehandlinger af kræfttumorer. Præparaterne er på forhånd kendt, men kombinationen er ny. Det har fået afgørende betydning på operationsstuen:

»Normalt når vi bedøver folk, så bedøver vi patienterne meget dybt, så de holder op med at trække vejret og skal have koblet en respirator til, men nu kan vi uden at påvirke vejrtrækningen, få folk til at falde i søvn og kan altså vække dem undervejs, hvis vi vil i kontakt med dem,« siger Jakob Kjersgaard Johansen, der derfor mener, kombinationen af de to præparater er 'den perfekte blanding' til netop dette indgreb.

Kombinationen af de to stoffer er særlig hensigtsmæssig, fordi begge stoffer meget hurtigt er ude af kroppen igen. Og det er nok meget godt. For det ene stof, Ultiva (Remifentanil), er ifølge overlægen »100-200 gange stærkere end morfin«.

Derfor sørger lægerne også hele tiden for at overvåge patienten og kontrollere dosis, der bliver givet løbende i små doser, så det kraftigt virkende stof ikke udgør en fare. Derudover får patienten koblet en såkaldt søvndybdemåler på sig, så lægerne hele tiden kan holde øje med, hvor langt væk han er, og hvordan de så skal regulere medicinen.

Overlæge ved anæstesiologisk afdeling på Odense Universitetshospital, Jakob Kjersgaard Johansen, der er bannerfører på den nye bedøvelsesteknik, trykker Poul Nielsen i hånden efter en vellykket operation. Foto: Bax Lindhardt Overlæge ved anæstesiologisk afdeling på Odense Universitetshospital, Jakob Kjersgaard Johansen, der er bannerfører på den nye bedøvelsesteknik, trykker Poul Nielsen i hånden efter en vellykket operation. Foto: Bax Lindhardt

Teknikken gør, at patienterne før indgrebet selv kan lægge sig til rette og umiddelbart efter indgrebet selv kan rejse sig og lægge sig over i en hospitalsseng.

Det betyder, at lægerne kan behandle op til fire patienter om dagen, hvor man i udlandet og andre steder i Danmark kun kan nå to patienter på den samme tid.

Det er blandt andet derfor, at læger fra England i slutningen af maj måned kommer til Odense for at se, hvordan lægerne behandler nyrekræft-patienter.

»Det er meget effektivt og patientsikkert. Så vi håber, det er en metode, der kan sprede sig til andre dele af landet,« siger Jakob Kjersgaard Johansen.