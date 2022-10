Lyt til artiklen

Den 25-årige amerikanske svømmer Katie Ledecky havde en god weekend.

Her smadrede hun verdensrekorden på distancen 1500 fri, hvor hun barberede hele ti sekunder af tyske Sarah Wellbrocks rekord fra 2019.

Ledecky sluttede i tiden 15:08.24 i World Cup-stævnet i canadiske Toronto.

»Jeg vidste, at rekorden var inden for rækkevidde baseret på de ting, jeg har gjort i min træning. Især på min længde har det føltes rigtig godt her i efteråret,« siger hun ifølge The Guardian.

Det er langt fra første gang, at amerikaneren sætter en verdensrekort.

Den bedrift har hun udrettet på flere distancer i sin karriere, der også har givet hende i alt 10 olympiske medaljer - fordelt på syv olympiske guldmedaljer og tre sølvmedaljer.

Det var et vildt øjeblik for hende, da hun kiggede op på resultattavlen efter løbet, hvor hun slog en hånd i vandet.

»Ærligt talt var det meste af det følelsesudbrud, fordi det gjorde rigtig ondt. Når noget gør så ondt, vil du helst gerne se et så stort resultat. Det var mest glæde. Jeg havde det godt og var virkelig glad for resultatet,« siger hun.