Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den svenske svømmelegende Jane Cederqvist er søndag aften afgået ved døden.

Hun døde i sit hjem som følge af nervesygdommen ALS, skriver Svenska Dagbladet.

Hun blev 77 år.

Jane Cederqvist bliver i Sverige beskrevet som »den første kvindelige superstjerne« og en pioner inden for svensk svømning.

Cederqvist i 1960, da hun vandt OL-sølv. Foto: Twitter Vis mere Cederqvist i 1960, da hun vandt OL-sølv. Foto: Twitter

Det skyldes ikke mindst, at hun ved OL i Rom i 1960 vandt en sølvmedalje i 400 meter fri – i en alder af blot 15 år.

Hun satte også verdensrekorder i både 800 meter fri og 1500 meter fri.

I 1960 modtog hun Bragdguldet – en pris, der gives til årets fornemste svenske idrætspræstation – fra Svenska Dagbladet, som den første kvinde, efter at avisen stiftede prisen i 1925.

I december sidste år gav hun et større interview med Svenske Dagbladet, hvor hun åbnede op om sin sygdom.

Her forklarede hun blandt andet, at »hun aldrig var sulten mere – men hun prøvede hele tiden at spise noget.«

»Snart kan jeg ikke gøre noget længere. Jeg kan næsten ikke tænde for fjernsynet, tale i telefon, vaske mig, stå ud af sengen eller lægge betrækket over mig, når jeg skal sove. Det er kedeligt. Nu har jeg hjemmeplejen, men de kan ikke være her hele tiden,« sagde hun også.

Jane Cederqvist, der fik tilnavnet 'Silver Jane', stoppede karrieren i 1961, da hun var 16 år.