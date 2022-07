Lyt til artiklen

Den canadiske topsvømmer Mary-Sophie Harvey besluttede sig for at fejre sin bronzemedalje ved VM i Budapest med en drink i den ungarske hovedstad.

Det næste, den 22-årige svømmer husker, er, at hun vågner op i en seng – med den canadiske holdlæge ved sin side. De foregående fire til seks timer har hun ingen erindring om. Hun var blevet 'drugged' – altså nogen havde puttet en bedøvende pille i hendes drink.

Nu vælger Mary-Sophie Harvey at stå frem med sin historie på Instagram.

»Jeg har i et stykke tid diskuteret med mig selv, om jeg skulle poste noget om det eller lade være. Men jeg har altid været ærlig over for jer alle, og disse situationer sker for ofte til, at jeg kan tillade mig at tie,« skriver hun.

Svømmestjernen fortæller, at hun har 'skammet sig' over hele situationen, der altså startede med festlig sidste aften i Budapest.

»Jeg kan huske, at jeg fejrede medaljen, dog var jeg også tilbageholdende og opmærksom på mit næste svømmemål, som er Commonwealth Games.«

»Men derfra husker jeg intet. Der er et vindue på fire-seks timer, hvor jeg ikke kan huske en eneste ting. Jeg er blevet fortalt bidder af folk, og jeg har også oplevet fordømmelse.«

»Det eneste, jeg kan sige, er dette: Jeg har aldrig skammet mig mere,« fortæller stjernen og afslører, at hun har uforklarlige blå mærker rundt omkring på sin krop.

Efter at Mary-Sophie Harvey vågnede, blev hun fragtet til hospitalet, hvor hun havde samtaler med læger og psykologer.

»De fortalte mig, at det her sker oftere, end vi tror. Og at jeg var heldig med at slippe med et trykket ribben og en hjernerystelse.«

»Det hjalp mig med at kurere noget af den frygt, som jeg havde – men ikke det hele.«

»Jeg bliver skræmt, når jeg tænker på alt det ukendte fra den aften. Og jeg er på en måde stadig skamfuld omkring, hvad der skete. Det tror jeg, at jeg altid vil være,« skriver Mary-Sophie Harvey.