Dansk Svømmeunion får kritik af tidligere svømmer for at støtte Pia Holmen på vejen til international toppost.

Den tidligere direktør for Dansk Svømmeunion Pia Holmen blev søndag valgt til vicepræsident i Det Europæiske Svømmeforbund (LEN).

Det skete med opbakning fra svømmeunionen, og det møder nu kritik fra den tidligere landsholdssvømmer Frederik Seistrup.

Det skyldes, at Pia Holmen sad med det øverste ansvar i svømmeunionen i en periode, hvor der siden hen er blevet afsløret mistrivsel blandt de bedste danske svømmere.

Holmen stoppede i februar i år i Dansk Svømmeunion efter kritik i en uvildig undersøgelse foretaget af Kammeradvokaten.

- Jeg synes, det er himmelråbende, at man har en bestyrelse i Dansk Svømmeunion, der kort tid efter afskedigelsen eller opsigelsen kan finde på at pege hende i retningen af en post som vicepræsident i det europæiske svømmeforbund, siger Frederik Seistrup til TV2 Sport.

Seistrup fortæller, at flere deler hans holdning, men at de ikke tør stå frem af frygt for repressalier.

Hverken Pia Holmen eller Dansk Svømmeunion ønsker at stille op til interview, fortæller TV2 Sport.

Den konstituerede direktør i Dansk Svømmeunion Morten Hinnerup fortalte tidligere på ugen til Ekstra Bladet, at han glæder sig over topposten til Pia Holmen i LEN.

- Det er altid glædeligt, når en dansker bliver valgt til en post, der kan påvirke idrætten - og i dette tilfælde svømningen - i hele Europa, lød det fra Hinnerup.

Hos Danmarks Idrætsforbund ser formand Niels Nygaard heller ikke det store problem i, at Holmen er kommet videre.

- Det, som Pia Holmen har gjort forsømmelser med, ligger 10-15 år tilbage. Vi skal alle sammen have mulighed for at komme videre i tilværelsen, siger Nygaard til TV2 Sport.

Pia Holmen var direktør i Dansk Svømmeunion fra 2001 til 2020.

En DR-dokumentar fra 2019 afslørede, at der i en årrække foregik offentlige vejninger af svømmerne, hvor flere også led af spiseforstyrrelser.

Holmens virke som vicepræsident i LEN er på frivillig basis. Italieneren Paolo Barelli blev søndag genvalgt som præsident i LEN. Han har i alt fem vicepræsidenter under sig.

