Den danske svømmer Tobias Bjerg blev nummer syv ved kortbane-EM, men satte ny dansk rekord.

Der var ikke medaljer til Tobias Bjerg, da den danske svømmer lørdag var i vandet i Glasgow i finalen i 100 meter brystsvømning ved kortbane-EM.

Bjerg blev nummer syv, men satte til gengæld ny dansk rekord, da han sluttede i tiden 56,98 sekunder.

Hollandske Arno Kamminga tog EM-guldet foran Ilya Shymanovich fra Hviderusland og Fabio Scozzoli fra Italien.

Tobias Bjerg var aldrig i nærheden af at blande sig i medaljekampen, men får altså alligevel noget med sig fra finalen.

Tidligere lørdag aften bookede Julie Kepp Jensen en plads i finalen i 50 meter rygcrawl. Her måtte danskeren ligesom sin landsmand Tobias Bjerg nøjes med en syvendeplads og dermed ingen medalje.

Emilie Beckmann er klar til søndagens finale i 100 meter butterfly efter at have sat næstbedste tid i semifinalerne lørdag. Her deltog Caroline Erichsen også, men hun gik ikke videre.

Kortbane-EM er det mindst prestigefyldte af de store mesterskaber. Flere af Danmarks bedste svømmere - eksempelvis Mie Ø. Nielsen - deltager ikke i mesterskabet. Viktor Bromer er heller ikke med, men det skyldes, at han ikke formåede at kvalificere sig.

Ved OL næste år svømmes der på langbane.

/ritzau/