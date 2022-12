Lyt til artiklen

Tidligere har hun svømmet medaljer på stribe hjem til Hviderusland.

Men den tidligere OL-medaljetager Aliaksandra Herasimenia kan formentlig godt glemme alt om at komme hjem lige foreløbig - hvis hun da ellers overhovedet har lyst til det.

Retten i Minsk har nemlig idømt den tidligere OL-stjerne 12 år i fængsel in absentia, skriver Reuters, ligesom Herasimenias lejlighed, bil og midler på kontoen - svarende til godt 350.000 kroner - er blevet beslaglagt.

Det sker, efter den 36-årige tidligere topsvømmer har været meget klar i kritikken og i sin opposition til Aleksandr Lukasjenkos styre i Hviderusland.

Aliaksandra Herasimenia stod på podiet med en bronzemedalje, da Pernille Blume i 2016 vandt guld i 50 meters freestyle ved OL. Foto: Odd ANDERSEN Vis mere Aliaksandra Herasimenia stod på podiet med en bronzemedalje, da Pernille Blume i 2016 vandt guld i 50 meters freestyle ved OL. Foto: Odd ANDERSEN

Hun og den politiske aktivist Alexander Opeykin har ifølge Reuters begge fået tolv år i fængsel, fordi de ifølge retten 'har opildnet til handlinger, der er til fare for sikkerheden i landet'.

»De kendes skyldige i offentligt at opildne til handlinger, der kan sætte Hvideruslands sikkerhed på spil - inklusiv sanktioner mod landet, personer og myndigheder i republikken,« har det hviderussiske nyhedsbureau BelTA skrevet.

Herasimenia er dog som bekendt fortsat på fri fod.

Da Lukasjenkos regering for få år siden begyndte at slå hårdt ned på kritikere, flygtede Herasimenia nemlig til Litauen, da hun og flere havde udtrykt kritik og stillet spørgsmålstegn ved, om det var rent spil, da Lukasjenko blev genvalgt i 2020.

Jeanette Ottesen og Aliaksandra Herasimenia stod på podiet sammen ved VM i 2011. De to gjorde noget så sjældent som at dele en VM-guldmedalje, da de to kom ind i helt samme tid. Foto: MARK RALSTON Vis mere Jeanette Ottesen og Aliaksandra Herasimenia stod på podiet sammen ved VM i 2011. De to gjorde noget så sjældent som at dele en VM-guldmedalje, da de to kom ind i helt samme tid. Foto: MARK RALSTON

Siden har hun altså fortsat sit arbejde mod styret i Hviderusland, der nu straffer hende for netop det.

Herasimenia har blandt andet finansieret sin modstand mod det hviderussiske styre gennem sin svømmekarriere, hvor hun flere gange krydsede klinger med danske stjerner som Jeanette Ottesen og Pernille Blume.

Hun har nemlig solgt flere af sine OL-medaljer for at finde midler til at starte en støtteorganisation til atleter, der forfølges af Hviderusland.