Ekssvømmeren Sarah Bro fortalte i marts til B.T., at hun skulle være tv-vært og ekspert ved OL i Tokyo. Men den mulighed har coronavirussen måske spoleret.

Legene i Japan er som bekendt udskudt til næste år, og Sarah Bro er derfor ikke sikker på, hvad hendes rolle bliver.

Er planen stadig, at du skal være tv-vært ved OL i Tokyo i 2021?

»Det håber jeg meget på, at jeg skal. Jeg er i hvert fald stadig en del af det team, der bliver sendt af sted. Hvad den præcise rolle bliver, det er ikke helt lagt fast endnu. Men jeg krydser fingre for, at OL i Tokyo først og fremmest bliver afholdt, og at jeg selvfølgelig skal være en del af den.«

24-årige Sarah Bro. Foto: Patrick B. Kraemer Vis mere 24-årige Sarah Bro. Foto: Patrick B. Kraemer

Den 24-årige dansker stoppede tidligere på sommeren sin karriere som professionel svømmer. Hun ved dog allerede godt nu, hvad hun kunne tænke sig at bruge sin tid på.

»Jeg gad sindssygt godt at blive ved med at arbejde med sport og lave sport på tv. Jeg kan godt lide at være på, og jeg synes, det er spændende at være med til at give nogle atleter en stemme og stadig være involveret i denne verden.«

Og hvis det skulle blive til flere timer på skærmen, har Sarah Bro allerede varmet op. Hun har således deltaget i underholdningsprogrammet '5. gear'. Et program, der får premiere senere på året.

»Det var sindssygt fedt at være med i '5. gear'. Og det var et vildt godt cast og nogle fede mennesker, som vi fik lov til at lave det med. Det var også den først tv-produktion af den type, som jeg var med i. Jeg synes, det var vildt sjovt. For første var det sindssygt svært, men jeg er en kæmpe adrenalin-junkie. Jeg elsker, når det går hurtigt, så det var lige i min ånd.«

Kunne du godt se dig selv lave mere af den slags fjernsyn?

»Det kunne jeg godt se mig selv gøre, men det skulle stadig være nogle ting, der var i et med mit brand og ligeledes, hvor jeg føler, jeg kan være med personligt. Jeg synes, det var rigtig fedt med '5. gear', og jeg kunne godt tænke mig at vise mere af mig selv uden måske at gøre det på en naturlig måde. Og jeg synes også, at '5. gear' var en rigtig god mulighed for at vise, hvem jeg er, og se, hvordan jeg reagerer og integrerer med de andre. Så jeg glæder mig til at vise lidt mere af mig selv på den måde, uden at det skal være et direkte udspørgeringsprogram, eller hvad ved jeg.«

24-årige Sarah Bro tilføjer, at hun glæder sig til at påbegynde et nyt kapitel i sit liv.

Hun vil gerne lave sportsjournalistik, og den tidligere svømmer har lidt på tegnebrættet til, hvordan det skal komme til at ske. Hun kan dog ikke løfte sløret for det hele endnu.

Vis dette opslag på Instagram Please share your favorite brand for sweats. I could really need an upgrade since it’s all I’m gonna wear the next monthsssss Et opslag delt af Sarah Bro (@sarahwbro) den 12. Apr, 2020 kl. 10.14 PDT

Sarah Bro siger afsluttende, at hun elsker mange former for sport, og hun derfor ikke behøver kun at lave svømning.

»Jeg kunne sagtens se mig selv lave andet sport. Jeg er meget, meget inspireret af al forskellig slags sport. Og jeg synes, det drive og de ambitioner, der er, og som jeg kender fra mig selv, er en fed proces at være en del af. Om det er cykling, fodbold eller basketball, jeg tror bare, jeg synes, det hele er fedt. Jeg vil helst ikke begrænse mig selv for meget på den front. Men det ligger måske mere til højrebenet at starte med noget svømning.«