Paulus Wildeboer havde ifølge danske svømmere et medicinskab med piller. De vidste dog ikke, hvad han gav dem.

De tidligere svømmelandstrænere Paulus Wildeboer og Mark Regan blev for nylig kritiseret for offentlige vejninger af danske topsvømmere i perioden fra 2005 til 2013.

Søndag står flere svømmere og ansatte frem i DR Sporten og fortæller, at Wildeboer desuden delte piller ud til landsholdssvømmerne uden at tage sundhedspersonale med på råd.

- Vi fik dem bare stukket i hånden. Man kunne ikke læse, hvad der var i pillerne, siger den tidligere landsholdssvømmer Frederik Siem Pedersen til tv-stationen.

Samme historie kan den tidligere danske OL-svømmer Anders Lie Nielsen fortælle.

- Jeg kan huske, at han havde sit lille medicinskab med, som vi fik piller fra, hvis vi havde ondt, var trætte eller syge.

- De kom ikke fra en læge, men de kom fra Paulus. Det var piller, som han gav os direkte, lyder det fra Anders Lie Nielsen.

Den tidligere landsholdslæge Lise Møller fortæller, at hun blev vred, da hun i 2010 fik kendskab til Wildeboers uddeling af medicin.

- Han sagde til mig, at det kun var aspirin, og at det var noget, han købte på nettet i Spanien. Men han kunne ikke vise mig medicinglasset.

- Det blev jeg meget bekymret over, for medicin købt på nettet, kan der være alt muligt andet i. Og det er jo fuldstændigt forrykt. For så har man jo ingen idé om, hvad man putter i folk. Jeg havde et skænderi med Paulus om det, siger Lise Møller til DR Sporten.

Kort efter blev lægen ifølge DR Sporten ikke længere inviteret med på landsholdsture med de danske topsvømmere.

En svømmer fortæller, at Paulus Wildeboer trods konfrontationen alligevel fortsatte med at dele piller ud til landsholdssvømmerne frem til 2013, hvor han stoppede som landstræner.

Pia Holmen, der har været direktør i Dansk Svømmeunion siden 2001, oplyser, at hun blev gjort bekendt med Wildeboers uddeling af piller, men var af den opfattelse, at det blev stoppet.

- Selv om der ifølge Paulus var tale om almindelige hovedpinepiller, så var det et helt uacceptabelt forhold, og det blev der reageret på øjeblikkeligt, siger hun til DR Sporten.

Paulus Wildeboer stoppede for seks år siden som dansk landstræner og døde i 2014.

/ritzau/