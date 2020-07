Det vakte opsigt, da det kom frem, at danske topsvømmere var udsat for kritisable forhold under træning.

Både Dansk Svømmeunion og Team Danmark var ude, hvor de ikke kunne bunde, fordi de ikke levede op til deres ansvar, da elitesvømmere trænede under barske forhold i ti år.

Derfor vil regeringen med et lovforslag sikre topatleter trygge rammer, når de udøver deres sportsgren. Forslaget går ud på, at Team Danmark skal oprette en instans, som eliteidrætsudøverne kan gå til i tilfælde af mistrivsel.

- Krænkelser og mistrivsel hører slet ikke hjemme i dansk elitesport. Der er ingen tvivl om, at det er benhårdt at dyrke idræt på eliteniveau, men det skal ske på en ansvarlig måde, hvor der også er fokus på atleternes trivsel, siger kulturminister Joy Mogensen (S) i en pressemeddelelse.

DR-dokumentaren "Svømmestjerner - under overfladen" har afdækket kontroversielle træningsmetoder og offentlige vejninger i svømmeunionen fra 2003 til 2013.

I februar udkom en rapport fra Kammeradvokaten, som retter en skarp kritik af de kritisable forhold for svømmere på seniorlandsholdet fra 2003 til 2013 og på juniorlandsholdet fra 2006 til 2014.

Undersøgelsen beskriver en hård kultur i dansk svømning fra 2001 og frem.

Både Dansk Svømmeunion og Team Danmark fik kritik.

Som konsekvens af rapporten mistede Pia Holmen Christensen i februar sit job som direktør for svømmeunionen. Hun havde haft posten siden 2001.

Lovforslaget betyder desuden, at Team Danmarks tilsynsforpligtigelse skrives ind i loven.

Aktivkomitéen får indflydelse på Team Danmarks bestyrelsessammensætning, og der laves regler for, hvem der kan sidde i Team Danmarks bestyrelse.

- Med de foreslåede ændringer af eliteidrætsloven, er det mit håb, at der fremover vil blive grebet langt hurtigere ind, hvis der opstår sager om grænseoverskridende træneradfærd eller lignende, siger Joy Mogensen.

Der var ikke mulighed for interview.

Lovforslaget fremsættes i efteråret, så loven kan træde i kraft 1. januar næste år.

/ritzau/