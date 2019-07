Daniel Skaaning opfordrer de danske svømmere til at være mere egoistiske frem mod OL.

De danske svømmeres medaljekonto startede og sluttede med et rundt nul ved det netop afviklede VM på langbane i Sydkorea.

Dermed levede de lige nøjagtig ikke op til den officielle målsætning på en medalje i tre finaler.

En af årsagerne til den manglende medaljehøst er ifølge svømmernes talsmand, Daniel Skaaning, at forberedelserne langtfra har været optimale.

Det siger han i et interview med TV2 Sport.

Han peger særligt på, at trænerne fra Det Nationale Træningscenter (NTC) Martin Truijens og Mads Bjørn Hansen sagde deres job op i juni på grund af uenigheder med Dansk Svømmeunion.

»Siden trænerne sagde op og efterfølgende blev fritstillet, har svømmerne været på noget af en rutsjebanetur. Vi har været helt nede i kulkælderen og været ekstremt pressede og stressede, og det er på ingen måde optimalt,« siger Skaaning.

Han mener, at svømmerne skal tænke mere på sig selv frem mod OL i Tokyo, der begynder om mindre end et år.

»Vi er nødt til at være egoistiske. Der er under et år til OL, hvor vi skal præstere, så vi er nødt til at tænke på vores egne behov,« siger Skaaning.

Perioden op til VM har særligt været præget af afsløringer om kritisable træningsmetoder på NTC fra 2003 til 2013.

Efter at de to trænere på NTC sagde op, erklærede elitesvømmerne i en fælles meddelelse deres mistillid til ledelsen i unionen.

Mandag udtrykte sportschefen i Dansk Svømmeunionen, Lars Green Bach, optimisme efter de danske præstationer ved VM trods manglende metal.

»Der er masser af engagement og potentiale blandt de svømmere, der er afsted nu her, og det er det hårde arbejde, der skal bære os igennem det næste år.«

»Selvfølgelig er der ting, der ikke er lykkedes, men der er så sandelig også ting, der er lykkedes, sagde sportschefen til Ritzau.«

/ritzau/