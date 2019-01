Jeanette Ottesen, Lotte Friis og Rikke Møller Pedersen indleder nyt fælles samarbejde.

De tre svømmestjerner går sammen om svømmeprojektet 'Vandakademiet'. Her vil Jeanette Ottesen, Lotte Friis og Rikke Møller Pedersen videregive sine mangeårige erfaringer fra bassinet.

Målet med projektet er at hjælpe folk, klubber og virksomheder med henblik på at udvikle sig i vandet, opnå en stærkere mentalitet og inspirere andre med deres erfaringer og historier gennem deres respektive karrierer i form af privat svømmetræning, foredrag og events.

Det skriver de tre svømmere i en pressemeddelelse fredag.

Jeanette Ottesen er 30 år.. Hun er verdensmester, OL-medaljetager og europamester. Hun har 15 års erfaring i verdenseliten

“Med over 40 års erfaring imellem os, inden for high performance svømning, mener vi, at det er tid til at videregive vores viden til den næste generation eller til dem som elsker vand, imponeres over fighter instinkt, ønsker viljen til at vinde eller gerne vil have oplevelser gennem aktivitet,« udtaler de tre OL-medaljevindere og fortsætter:

»Vi håber at folk vil træde ind i vores verden og blive inspireret, finde viljen eller modet til at jagte deres drømme.«

Og målet for projektet er klart:

»Vores mission er at give glæde, teknisk kunnen og motivation tilbage til dig, din ven og din kollega. Det vil vi gøre gennem events, der har dit/jeres fokus og krydre det med vores mange erfaringer inden for High performance sport.

Lotte Friis er 30 år. Hun er europamester, verdensmester og OL-medaljetager. Hun er europarekordholder og tidligere verdensrekordholder.

»Alt hvad vi arbejder med i Vandakademiet tager afsæt i sport og glæden, udfordringerne, gejsten og nedturene ved at dyrke sport. Vi vil have fokus på at nå ud til den enkelte, inspirere, betage og berige.«

Jeanette Ottesen, Lotte Friis og Rikke Møller Pedersen er blandt de bedste kvindelige svømmere i Danmark.

Tilmed har de alle tre vundet OL-medaljer. I 2008 vandt Lotte Friis OL-bronze i 800 meter freestyle, mens Jeanette Ottesen og Rikke Møller Pedersen vandt OL-bronze i 4x100 meter medley i 2016.

Til sammen har de også et hav af EM- og VM-guldmedaljer på cv'et.