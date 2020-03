For at hindre spredning af coronavirus har svømmehaller lukket for adgangen, hvilket rammer Jeanette Ottesen.

Svømmeren Jeanette Ottesen er blevet ramt af problemer i jagten på komme med til sommerens OL i Tokyo.

For to år siden satte hun sig for at afslutte karrieren i det olympiske bassin, efter at hun var blevet mor til en pige.

Ottesen mangler fortsat at kvalificere sig. Vejen til Tokyo er de seneste dage blevet yderligere kompliceret af, at Danmark og flere andre lande er blevet ramt af coronavirus.

- Alle svømmehaller er jo lukkede, så det vil sige, at jeg ikke kan træne, og derudover er vores olympiske kvalifikation aflyst.

- Så det projekt, jeg har haft gang i sidste to år, er faldet fuldstændig til jorden, siger Jeanette Ottesen til DR Sporten.

Den 32-årige svømmer forklarer, at hun løber og styrketræner, men at det er afgørende for hende at komme i vand.

Tidligere på ugen meddelte Dansk Svømmeunion, at Danish Open er blevet aflyst. Det skete, efter at regeringen havde skærpet indsatsen mod spredning af coronavirus

Danish Open var en mulighed for danske svømmere til at kvalificere sig til OL.

Stævnet skulle have været afholdt fra 28. marts til 1. april i Taastrup.

/ritzau/