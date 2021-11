Svømmestjernen Shayna Jack har været igennem en meget hård periode.

Hun blev nemlig idømt en karantæne på fire år fra sin sport tilbage i 2019, fordi hun havde afleveret en positiv dopingprøve.

Derefter fulgte nogle måneder, hvor den 22-årige australier havde nogle meget mørke tanker. Det skriver News.

»Jeg måtte træne alene og sikre mig, at jeg var oppe af bassinet, før andre kom,« siger hun og fortsætter:

»Jeg følte mig udstødt af min egen sport. Jeg følte mig som ingenting. Som en værdiløs person. Jeg følte mig som skrald.«

Shayna Jack fortæller videre, at der var en periode, hvor hun slet ikke havde lyst til at være en del af noget som helst, fordi hun ikke kunne se en mening med livet.

Og så var det decideret ubehageligt for svømmestjernen at åbne sin private Instagram-profil.

»Jeg prøvede ikke at læse, når jeg kom hjem, men jeg åbnede min Instagram. Og det første, jeg blev mødt af, var, at folk kommenterede mit billede og kaldte mig en dopingsnyder. De skrev også, at jeg skulle skyde mig selv.«

Afslutningsvis fortæller australieren, at hun har følt sig ked af det, trist, sur, alene, deprimeret og traumatiseret gennem sin karantæne.

Shayna Jack kan dog nu glæde sig over, at karantænens længde er blevet halveret. Det blev besluttet ved en domstol i Australien sidste år.