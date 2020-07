Netop nu skulle hun have været i Tokyo og kæmpe om medaljer i bassinet.

Men svømmestjernen Sarah Sjöström må denne sommer nøjes med at kigge tilbage på tidligere præstationer - og det er lidt af en tur.

Den 26-årige svensker med et væld af EM-, VM- og OL-medaljer på sit cv gæster torsdag aften SVT-programmet 'Sommaröppet: Sport', der kigger tilbage på nogle af de store, svenske atleters højdepunkter.

Expressen har fået lov til at bringe et klip fra programmet, hvor Sarah Sjöström får lov til at se et klip fra 2009, hvor hun som bare 15-årig hentede et sensationelt VM-guld på 100 meter butterfly.

Sarah Sjöström med guldmedaljen i 2009. Foto: FRANCOIS XAVIER MARIT Vis mere Sarah Sjöström med guldmedaljen i 2009. Foto: FRANCOIS XAVIER MARIT

Efter sejren blev hun interviewet, mens hun stod med sin lillebror Linus, der har autisme, på skulderen. Og det bringer tårerne frem.

»Skal I vise de billeder? Man bliver jo rørt, når man ser de billeder, mest af alt når man ser familien bagefter. Det var rigtig fint. Jeg husker det godt. Det er så sødt, at der står 'coach' på min lillebrors t-shirt,« siger Sarah Sjöström.

Den 26-årige svensker har tidligere fortalt om sit tætte forhold til lillebroderen, hvor hun blandt andet har sagt, at han er den, der minder mest om hende selv i hendes familie.

Sarah Sjöströms karriere skulle dog for alvor først peake nogle år efter, det første VM-guld var en realitet. Hun har vundet medaljer ved diverse EM og VM lige siden, mens hun i 2016 vandt tre OL-medaljer ved Legene i Rio. Da fik hun en af hver.

I alt står Sarah Sjöström noteret for 67 EM-, VM- og OL-medaljer i sin karriere - 34 af guld, 25 af sølv og otte af bronze.