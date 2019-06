Landsholdskrisen i Dansk Svømmeunion kommer til at koste kassen for Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Således har de to organisationer besluttet at afsætte intet mindre end 800.000 kroner til en uvildig undersøgelse af de forhold, svømmerne fra 2001 til i dag har trænet under på blandt andet Team Danmarks Nationale Træningscenter (NTC). Penge, som den øvrige del af dansk idræt ellers kunne have nydt godt af fremover.

»Det er en så alvorlig og vigtig sag, at det må koste det, det koster. Hvad angår beløbets størrelse, kan jeg sige, at det er ærgerligt at skulle bruge penge på den type opgaver. Men når sådanne situationer opstår, er det nødvendigt at sørge for, at tingene bliver belyst ordentligt,« siger DIF's bestyrelsesformand, Niels Nygaard, til B.T.

Mens DIF vil tage pengene fra sit årlige budget, der samlet udgør 300 mio. kroner, har man hos Team Danmark besluttet at betale sin andel af beløbet via et indgreb i egenkapitalen.

OL-medaljevinderen Jeanette Ottesen, billedet, var i foråret med til at begynde den igangværende krise i dansk svømmesport, da hun deltog i tv-dokumentaren »Svømmestjerner - under overfladen«.

Svømmesagen - kort fortalt Dansk Svømmeunion indleder i 2002 et fornyet samarbejde med Team Danmark. Satsningen giver øget økonomisk støtte, der betyder at der skal leveres flere internationale topresultater.

I marts 2003 tiltræder australieren Mark Regan som landstræner på det nationale træningscenter (NTC) i Farum. Han ændrer træningskulturen ved blandt andet at indføre offentlige vejninger og tale nedværdigende til svømmerne.

Team Danmarks daværende diætist Anna Ottsen får kendskab til de offentlige vejninger, som hun råder unionen til at stoppe, da de kan være årsag til at svømmerne sulter sig.

Rådet følges og sammen med Team Danmark vedtages et sæt nye retningslinier, hvori det hedder, at vejningerne er frivillige og skal foregå i aflukket lokale.

Alligevel fortsætter vejningerne hvorefter blandt andre OL-medaljevinderen Jeanette Ottesen oplever spiseforstyrrelse og depression.

I 2008 stopper Mark Regan som landstræner, men hans metoder fortsætter under efterfølgeren Paulus Wildeboer, der stopper i 2013.

I april 2019 tager DR Sporten i tv-dokumentaren “Svømmestjerne - under overfladen” problematikken op til diskussion.

Efterfølgende stilles der blandt andet spørgsmålstegn om habilitet ved Dansk Svømmeunions direktør Pia Holmen, der også er bestyrelsesmedlem i Team Danmark.

Senest har NTC-trænerne Martin Truijens og Mads Bjørn Hansen valgt at opsige sine jobs, hvorefter landsholdssvømmerne i en offentlig udtalelse har stillet et mistillidsvotum til ledelsen i Dansk Svømmeunion.

Endnu er det ikke besluttet, hvem der skal gennemføre den uvildige undersøgelse i sagerne om elitesvømmernes mistrivsel, mens australieren Mark Regan og hollænderen Paulus Wildeboer var landstrænere fra 2004 til 2013, og som er blevet dokumenteret i DR Sportens opsigtsvækkende tv-udsendelse »Svømmestjerner - under overfladen«.

I fredags blev udbudsmaterialet til det planlagte kommissorium​ udsendt, og i begyndelsen af juli forventes det, at der bliver sat navne på de institutioner og personer, der er valgt til at løse opgaven.

Efter planen får mellem 800 og 1.000 svømmere muligheden for at deltage i en spørgeundersøgelse, og i slutningen af oktober offentliggøres der en redegørelse, der har kortlagt de faktuelle sider af sagen samt Dansk Svømmeunions håndtering.

»Vi ønsker at få kulegravet sagen af hensyn til alle de involverede. Ingen skal blive syge – hverken fysisk eller mentalt – af at dyrke eliteidræt. Og derfor er det vigtigt, at vi kommer til bunds i den pågældende sag, så vi som minimum kan lære af fortiden,« siger Niels Nygaard.

Pernille Blume vandt guld i 50 meter crawl ved OL 2016 i Rio de Janeiro.

Synspunktet bakkes op af Team Danmark.



»Det har berørt mig dybt at høre atleternes historier, og dansk idræt skal lære af de beretninger, der er kommet frem i lyset. Undersøgelsen skal klarlægge, hvordan det her kunne ske, så vi fremover passer bedst muligt på atleterne. Der skal komme noget positivt ud af denne her sag. Det skylder vi atleterne,« har B.T. tidligere citeret Team Danmarks bestyrelsesformand, Frank Jensen, for at sige.

Kulturministeriet deltager i undersøgelsesarbejdet.

»Desværre har det vist sig, at træningsmiljøet i dansk elitesvømning i en årrække har været præget af en usund og fuldstændig uacceptabel træningskultur. Jeg er rystet over de sager der er kommet frem,« har fungerende kulturminister Mette Bock udtalt.

Direktør i Dansk Svømmeunion Pia Holmen.

Udover den uvildige undersøgelse af svømmesagen har DIF og Team Danmark besluttet, at der skal gennemføres en undersøgelse af, hvor udbredt problemet med spiseforstyrrelser er i dansk eliteidræt generelt.

Onsdag udviklede sagen sig, da Dansk Svømmeuions direktør, Pia Holmen, meddelte, at hun tager orlov fra Team Danmarks bestyrelse.

»Mit ønske om orlov hænger sammen med, at jeg ikke ønsker, at der skal kunne sættes spørgsmålstegn ved hverken undersøgelsen, Team Danmarks indstilling til undersøgelsens resultater og selvfølgelig min egen habilitet,« citeres Pia Holmen for at sige i en pressemeddelelse fra Team Danmark.

Beslutningen tages til efterretning af eliteidrætsorganisationens bestyrelsesformand, Frank Jensen.

»Det er efter min mening en rigtig og velovervejet beslutning, Pia Holmen har truffet. Det er vigtigt, at der ikke kan stilles spørgsmålstegn ved den kommende undersøgelses uafhændighed. Det er den alt for vigtig til,« siger han.