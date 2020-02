Kammeradvokatens undersøgelser af forholdene i dansk elitesvømning ryster Mads Øland, der er direktør for Danske Eliteidrætsudøveres Forening (DEF).

»Forleden blev der offentliggjort en uvildig rapport i sagen. Det er intet mindre end forfærdelig læsning,« siger Mads Øland, der har besluttet at lade sin organisations jurister analysere konklusionerne, som Team Danmark i en pressemeddelelse har kaldt for 'groft grænseoverskridende'.

»Lige nu overvejer vi, hvorvidt der er basis for at indlede en sag om såkaldt tort-erstatning. Samtlige de svømmere, jeg har talt med, er efter min bedste overbevisning blevet så kraftigt forulempet, at de har mulighed for at modtage en form for godtgørelse,« siger Mads Øland.

Hvor stort et beløb der er tale om, ønsker han på nuværende tidspunkt ikke at udtale sig om.

Mads Øland er direktør for Danske Elitesportsudøveres Forening. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Mads Øland er direktør for Danske Elitesportsudøveres Forening. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

En eventuel kommende retssag skal ifølge Mads Øland ikke køres mod de tidligere svømmelandstrænere Mark Regan og Paulus Wildeboer, der i rapporten ellers begge bliver voldsomt kritiseret.

»Min kritik peger i retning af Dansk Svømmeunion og Team Danmark, som ikke har levet op til deres ansvar,« siger Mads Øland.

B.T. har konfronteret Team Danmarks direktør, Lone Hansen, med Mads Ølands udtalelse.

»Først når og hvis der kommer en sag, ønsker vi at forholde os til den,« siger hun.

Svømmesagen - kort fortalt Dansk Svømmeunion indleder i 2002 et fornyet samarbejde med Team Danmark. Satsningen giver øget økonomisk støtte, der betyder, at der skal leveres flere internationale topresultater.

I marts 2003 tiltræder australieren Mark Regan som landstræner på det nationale træningscenter (NTC) i Farum. Han ændrer træningskulturen ved blandt andet at indføre offentlige vejninger og tale nedværdigende til svømmerne.

Team Danmarks daværende diætist, Anna Ottsen, får kendskab til de offentlige vejninger, som hun råder unionen til at stoppe, da de kan være årsag til, at svømmerne sulter sig.

Rådet følges, og sammen med Team Danmark vedtages et sæt nye retningslinjer, hvori det hedder, at vejningerne er frivillige og skal foregå i et aflukket lokale.

Alligevel fortsætter vejningerne, hvorefter blandt andre OL-medaljevinderen Jeanette Ottesen oplever spiseforstyrrelse og depression.

I 2008 stopper Mark Regan som landstræner, men hans metoder fortsætter under efterfølgeren, Paulus Wildeboer, der stopper i 2013.

I april 2019 tager DR Sporten i tv-dokumentaren 'Svømmestjerner – under overfladen' problematikken op til diskussion.

Efterfølgende sættes der blandt andet spørgsmålstegn ved Dansk Svømmeunions direktør, Pia Holmens, habilitet. Hun er også bestyrelsesmedlem i Team Danmark.

Balladen fortsætter i juni, da NTC-trænerne Martin Truijens og Mads Bjørn Hansen valgte at opsige deres job, hvorefter landsholdssvømmerne i en offentlig udtalelse har stillet et mistillidsvotum til ledelsen i Dansk Svømmeunion.

7. februar 2020 offentliggjorde Kammeradvokaten en rapport, hvor ledelserne i såvel Dansk Svømmeunion som Team Danmark blev kritiseret for at have svigtet.

Til gengæld har det ikke været muligt at få Dansk Svømmeunions bestyrelsesformand, John Jørgensen, i tale.

»Vores bestyrelse består af frivillige folk, der ved siden af deres bestyrelsesarbejde også har deres almindelige arbejde at passe. I den seneste uge har bestyrelsen naturligvis brugt mange timer på sagen, som kulminerede fredag ved pressemødet hos Kammeradvokaten. Derfor kan jeg ikke i disse døgn love hurtig respons,« skriver Nora Thomsen, der er kommunikationsansvarlig i Dansk Svømmeunion, i en mail til B.T. mandag middag.

I Kammeradvokatens rapport går ledelsen i Danmarks Idrætsforbund fri af kritikken. Ikke desto mindre vælger organisationens bestyrelsesformand, Niels Nygaard, at tage afstand fra det hændte.

»Selvfølgelig har vi et moralsk ansvar. Efter min mening er det rystende, at de kritisable forhold, elitesvømmerne har trænet og konkurreret under, har kunnet finde sted i så lang tid,« siger Niels Nygaard.

Michael Andersen var fra 2006 til 2014 direktør i Team Danmark. Foto: Henning Bagger Vis mere Michael Andersen var fra 2006 til 2014 direktør i Team Danmark. Foto: Henning Bagger

I undersøgelsen er det især Team Danmarks ledelse i perioden fra 2002 til 2014, der kritiseres.

Tidligere har eliteidrætsorganisationens eksdirektør Michael Andersen i et blog-indlæg på sin egen hjemmeside erklæret sin medskyld.

Til gengæld siger Carl Holst, der var bestyrelsesformand for Team Danmark fra 2004 til 2012, at han ikke har været bekendt med det kontroversielle miljø, elitesvømmerne trænede under.

»Som bestyrelsesformand skal man ikke gå ned i detaljerne. Derfor har vi ikke været involveret i det hændte. Men man kan nu godt argumentere for, at vi måske skulle have været orienteret om noget så alvorligt som selvmedicinering. Det er altid en snitflade. For hvor går grænsen mellem, hvad der er ansvar for administrationen, og hvad der er ansvar for bestyrelsen?« siger Carl Holst.