Pernille Blume og Daniel Skaaning har forladt Det Nationale Træningscenter, og det tager sportschefen med ro.

Både Pernille Blume og Daniel Skaaning har i denne uge valgt at droppe tilbuddet fra Dansk Svømmeunion og i stedet træne andre steder.

Blume offentliggjorde sin beslutning i tirsdags, hvor hun meddelte, at hun efter en turbulent periode skal træne i den nordsjællandske klub Sigma Swim.

Og Skaaning meddelte fredag på sin egen hjemmeside, at han vil sikre sig de bedste betingelser og fremover træne i USA.

Han fortæller også, at den verserende konflikt i dansk svømning har fyldt meget, og at han hen over sommeren har overvejet, om fremtiden overhovedet skulle indebære svømning på eliteniveau.

- Det har været opslidende, og jeg er ked af, at situationen er, som den er, men det har også tvunget mig til at mærke efter, om svømningen betyder det for mig, som jeg i mange år har ment, den gjorde.

- Og det er jeg kommet frem til, at den gør, fortæller Skaaning.

Dansk Svømmeunion har fået en orientering af Skaaning, fortæller sportschef Lars Green Bach, der nedtoner konflikten.

- Det er jo Daniels vurdering af situationen. Vi har arbejdet på at løse de konflikter, og vi har etableret et stærkt træningsmiljø i samarbejde med Team Danmark på Det Nationale Træningscenter (NTC).

- Det er vi glade og tilfredse med, og det er der en række svømmere, der glæder sig til at starte op på i næste uge. Og det er det, der er vores opgave, siger Lars Green Bach.

Han ser ikke en sammenhæng i de to svømmeres farvel til NTC i denne uge.

- Det er forskellige årsager. Hun (Pernille Blume, red.) vælger at være tilknyttet et af vores stærke klubmiljøer, og det har vi andre svømmere på landsholdet, som også er. Hvad enten det er i Holstebro, Sigma Nordsjælland eller Det Nationale Træningscenter.

- Hun har jo også været der i mange år og kan i den grad tilskrive opholdet på Det Nationale Træningscenter en stor del af den succes, hun har haft som svømmer, mener Lars Green Bach.

Han hylder mangfoldigheden og forskelligheden i de tilbud, der er i svømmesporten og giver et eksempel.

- Vi har tilbage i tiden set, at Lotte Friis på et tidspunkt skiftede til nogle udenlandske miljøer, efter at hun i mange år havde stor succes med at være på Det Nationale Træningscenter.

- Så det er slet ikke nyt hverken for os eller i et historisk perspektiv, at svømmere på et tidspunkt har mod og lyst til at prøve noget andet, siger Lars Green Bach.

Sportschefen afviser, at der er uro efter de seneste nyheder om afgangene fra NTC.

- Vi mener allerede, der er skabt ro.

- Der er klare rammer, og der er et stærkt kompetent team af både trænere og Team Danmarks eksperter, som står klar til at være der og understøtte de svømmere og ambitioner, de har, fastslår Lars Green Bach.

