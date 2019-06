Daniel Skaaning var førhen i tæt dialog med en træner. Det er slut nu, og hans udvikling er gået i stå.

Flere danske elitesvømmere kom i sidste uge med et opråb til ledelsen i Dansk Svømmeunion.

Med landsholdssvømmeren Daniel Skaaning som afsender meldte svømmerne i en fælles udtalelse ud, at de havde tabt tilliden til direktør Pia Holmen og den øvrige ledelse.

Med en måned til VM i Sydkorea har flere af svømmerne mistet deres personlige trænere - Martin Truijens og Mads Bjørn Hansen - på Det Nationale Træningscenter (NTC).

De to trænere har sagt op efter uenigheder med forbundet, og det betyder, at træningen er faldet i niveau.

- Jeg kan personligt ikke træne på det niveau, jeg skal.

- Vi har ikke et setup, der udstråler high performance, og at vi skal til VM og vinde det hele, siger Daniel Skaaning.

Han forklarer, at træningen efter de to opsigelser varetages af landstræner Stefan Hansen, en fysisk træner samt en tidligere svømmetræner, der i dag er ansat i en administrativ stilling i svømmeunionen.

- De træningsprogrammer, der er tilegnet mig, kommer ikke længere fra min træner gennem to og et halvt år.

- Så nu skal jeg pludselig ændre træningsstil midt i en proces frem mod næste års OL. Den tillid og det samarbejde, der var bygget op, er fjernet nu. Så jeg ved ikke, hvor jeg står henne, siger Daniel Skaaning.

Indtil for nylig var svømmeren i kontakt med en træner på alle tidspunkter af døgnet. Var han skadet, tog træneren med til lægen. De mindste detaljer blev vendt, fortæller han.

- Jeg taler ikke med nogen nu.

- Jeg føler ikke, at det går den rigtige vej. Det er svært at udvikle sig sportsligt, siger Daniel Skaaning.

Den 25-årige svømmer er indforstået med, at vilkårene på kort sigt er svære at ændre, men han håber på, at ledelsen i svømmeunionen tager opråbet alvorligt.

- Jeg kan ikke leve med det på den lange bane. Det er jeg ikke den eneste, der ikke kan. Det er derfor, at vi slår i bordet nu, siger han.

Efter at svømmerne i torsdags sendte et fælles opråb ud, lød svaret fra svømmeunionens formand, Lars Jørgensen, at ledelsen havde forsøgt at beholde Martin Truijens som træner.

Unionen krævede dog, at Truijens skulle justere nogle ting i sin træning, hvilket hollænderen ikke ville acceptere. Bruddet med Truijens medførte samtidig, at også Mads Bjørn Hansen sagde sit job op.

De to opsigelser kom i kølvandet på en DR-dokumentar, hvor flere topsvømmere stod frem og fortalte om offentlige vejninger og spiseforstyrrelser.

- Jeg føler ikke, at jeg har fået noget svar endnu, siger Daniel Skaaning her en halv uge efter svømmernes opråb.

- Jeg er sikker på, at der i den nærmeste fremtid nok skal komme noget mere. Lige nu prøver vi at samle os og finde ud af, hvordan får vi det bedste ud af det. Men de har ikke sat os i en nem situation, siger han.

Den tidligere topsvømmer Rikke Møller udtalte forleden til TV2 Sport, at hun vurderede, at landsholdssvømmerne på grund af træneropsigelserne kunne finde på at blive væk fra det kommende VM i Sydkorea.

- Det har der også været dialog omkring. Det har mere været af rent sportslige hensyn, fordi folk ikke har følt sig klar.

- Men det er meget individuelt, så det kan jeg ikke udtale mig om. Jeg synes også, at det vil være dumt at komme med den slags trusler nu, siger Daniel Skaaning.

Selv om livet som dansk elitesvømmer lige nu er hårdt, så passer han sin træning.

- Jeg har ikke noget alternativ. Jeg kunne også lægge mine badebukser og svømmebriller på hylden og sige, at det var det. Men hvordan skal jeg så betale mine regninger?

- Det er et arbejde, men også en livsstil. Mange andre kan finde et andet arbejde i en anden virksomhed eller branche, hvis de siger op, men det kan jeg ikke, siger Daniel Skaaning.

Det kommende VM i Sydkorea afholdes fra 21. til 28. juli.