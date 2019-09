En rejse til helvede.

Sådan kan man beskrive den 20-årige Shayna Jacks liv de seneste måneder.

For siden den australske svømmer blev testet positiv for ligandrol under en australsk svømmecamp inden VM i Sydkorea, har hendes liv udviklet sig til et sandt mareridt. Det deler hun på Instagram. DU KAN SE OPSLAGET I BUNDEN AF ARTIKLEN.

»Jeg har ikke kunnet stoppe med at græde,« skriver hun blandt andet i hvad der er hendes første offentlige udmeldinger siden en høring ved ASADA (det australske antidopingagentur) den 2. august.

Her afslører hun også, at hændelsen har slidt på hende mentalt.

»Jeg har taget tid for at være sikker på, at der tages hånd om mit mentale helbred, da hele denne her proces har været en test på min mentale styrke,« skriver hun blandt andet på Instagram.

Shayna Jack risikerer op til fire års karantæne, hvilket potentielt kan medføre, at hun går glip af både OL i 2020 og i 2024.

Processen med høringer kan nemlig tage op til ni måneder, inden den er slut, og det frustrerer den unge svømmer.

»Jeg har fundet ud af, at jeg kæmper mest med at acceptere situationen, og hvor meget den har påvirket min svømmekarriere, men også mit hverdagsliv,«

Til gengæld har australieren ikke tænkt sig at give op.

»Jeg har lovet mig selv, at jeg aldrig vil stoppe med at kæmpe for min drøm som en Australian Dolphin (en af forbundets svømmere, red.) eller min person, og jeg vil heller aldrig tage nogen form for stoffer bevidst.«

Shayna Jack insisterer på, at hun ikke har været klar over det, da hun indtog stoffet.