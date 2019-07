Michael Phelps er ærgerlig over at have mistet verdensrekord i butterfly, men er glad for måden det skete på.

Michael Phelps er muligvis svømmehistoriens største, men den pensionerede amerikaner måtte onsdag se sin ti år gamle verdensrekord i 200 meter butterfly blive knust af en ungarsk teenager.

19-årige Kristof Milak leverede en enestående finale på distancen ved det igangværende VM i Sydkorea og barberede hele 78 hundrededele af Phelps rekord.

På den distance i svømning, hvor det ofte handler om få hundrededele, er det en enorm forbedring.

Phelps så løbet, og han bøjer sig i støvet for den ungarske teenagekomet.

- Ligeså ærgerlig jeg er over at se min rekord falde, ligeså glad er jeg for måden, han slog den på, siger 34-årige Phelps til New York Times.

- Knægtens sidste 100 meter var enestående. Han satte en 200 meter butterfly perfekt sammen fra start til slut.

Det amerikanske svømmeikon har da heller ikke andet end lovord tilovers for Kristof Milak.

- Rekorden blev slået, fordi der var en knægt, som ville det, som drømte om det og fandt ud af, hvad det krævede at gøre det.

- Han arbejdede med sin teknik, indtil den var smuk, og puttede det virkelig, virkelig hårde arbejde i det, som der kræves. Jeg tager hatten af for ham, lyder det fra Phelps.

Michael Phelps er historiens mest vindende OL-atlet med hele 28 medaljer, hvoraf de 23 er af guld.

Han er samtidig den eneste nogensinde, som har vundet otte guldmedaljer ved samme OL. Det præsterede han i 2008 ved legene i Beijing. Der satte han i øvrigt verdensrekord i syv af de otte discipliner, han vandt guld i.

