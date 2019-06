Dansk Svømmeunions direktør, Pia Holmen, har taget en bemærkelsesværdig beslutning i forbindelse med den uro, der det seneste stykke tid har været efter DR Sporten i dokumentarudsendelsen »Svømmestjerner - under overfladen« afslørede mistrivsel blandt landsholdssvømmerne.

Således har hun besluttet at tage orlov fra Team Danmarks bestyrelse for at skabe ro omkring en uvildig undersøgelse, hvor man blandt andet skal have fundet ud at, hvor udbredt problemet med spiseforstyrrelser er i dansk eliteidræt.

Spørgsmålet er stillet fordi de tidligere svømmelandstrænere Mark Regan og Paulus Wildeboer under offentlige vejninger har ydmyget atleter med nedsættende kommentarer om deres vægt.

I perioden mens denne duo var ansat fra 2004 til 2013, havde Pia Holmen det overordnede ledelsesansvar.

OL-medaljevinderen Jeanette Ottesen, billedet, var i foråret med til at begynde den igangværende krise i dansk svømmesport, da hun deltog i tv-dokumentaren »Svømmestjerner - under overfladen«.

»Mit ønske om orlov hænger sammen med, at jeg ikke ønsker, at der skal kunne sættes spørgsmålstegn ved hverken undersøgelsen, Team Danmarks indstilling til undersøgelsens resultater og selvfølgelig også min egen habilitet,« citeres Pia Holmen for at sige i en pressemeddelse fra Team Danmark.

Pia Holmen har dog ikke i sinde at forlade sit job som direktør i Dansk Svømmeunion, selvom hun så sent som i sidste uge modtog et midtillidsvotum fra svømmerne på det Nationale Træningscenter.



»I den kommende tid vil jeg koncentrere mig om at skabe de bedst mulige forhold for vores svømmere på det Nationale Træningscenter, og så vil jeg og Dansk Svømmeunion selvfølgelig stå til rådighed for den undersøgelse, der skal gennemføres,« siger Pia Holmen.



Team Danmarks bestyrelsesformand, Frank Jensen, tager hendes beslutning til efterretning.