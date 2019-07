VM i svømning kommer til at vise, hvor danskerne står i forhold til resten af verden efter et turbulent forår.

Første halvdel af 2019 har været en turbulent periode for dansk svømning.

Efter afsløringer om kritisable træningsmetoder på Det Nationale Træningscenter (NTC) fra 2003 til 2013 har Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Team Danmark iværksat en uvildig undersøgelse af, hvad der er foregået.

I juni kom det frem, at svømmetrænerne på NTC Martin Truijens og Mads Bjørn Hansen havde sagt deres job op på grund af uenigheder med Dansk Svømmeunion.

Det fik elitesvømmerne til i en fælles besked at erklære deres mistillid til ledelsen i unionen.

Alligevel er træningen op til årets hele store turnering, VM i langbane i Sydkorea, der indledes i weekenden, trods de mange negative historier gået godt efter omstændighederne.

Det fortæller sportschef i Dansk Svømmeunion Lars Green Bach.

- Mange af svømmerne har, til trods for at der er ting, de ikke har været enige i eller haft forståelse for, gjort det godt og arbejdet på at nå de mål, de har foran sig i form af VM og OL-kvalifikation i næste sæson.

- De orienteringer, jeg har fået, har gået på, at der har været god stemning og godt humør. Det hjælper jo også at komme lidt væk fra det hele og fokusere på det, der er den egentlige opgave. Det er svømmerne og de trænere og eksperter, der er omkring dem, så vidt jeg har forstået, lykkedes rigtig godt med, siger Lars Green Bach.

Han har fra Danmark fulgt VM-holdet, som op til verdensmesterskaberne har trænet i japanske Nagano for blandt andet at vende sig til tidsforskellen. Svømmerne kommer næste år til at træne samme sted op til OL i Tokyo.

- Nogen har været mere påvirket af de ting, der er foregået, end andre, så det er forskellige udgangspunkter, men vi har samme forventninger til, at man går ud og kæmper for de danske farver, som vi altid har, og at vi hjælper hinanden med at holde det fokus, som det kræver, når man kæmper mod resten af verden, siger Lars Green Bach.

VM er normalt en oplagt mulighed for at sammenligne sig med resten af verden, men på grund af den turbulente optakt bliver dette års mesterskaber i højere grad end tidligere en test af, hvordan dansk svømning har det, mener Lars Green Bach.

- Det allervigtigste bliver at se, hvor vi er rent sportsligt i forhold til resten af verden, på trods af det der er sket i vores egen andedam. Hvor godt kan vi være med?

- Hvis vi kan være godt med, så viser det, at vi har nogle svømmere, der har været gode til at håndtere det stress og de forstyrrelser, der har været.

- Hvis der er nogen, der ikke lykkedes med det, så viser det, at der stadig er et stykke arbejde, der skal gøres. Så det bliver vigtigt at få klarlagt. Hvor er svømmerne, i forhold til at vi kan hjælpe bedst muligt på vej til OL og gode resultater næste sommer?, spørger sportschefen retorisk.

Lars Green Bach indrømmer gerne, at han helst havde været forårets negative historier foruden. Det har handlet for meget om noget, der er sket for lang tid siden, lyder det.

- Dermed ikke sagt, at der ikke er kommet noget læring ud af det i forhold til, hvordan tingene har været, hvordan de er i dag, og hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Det tager vi selvfølgelig med, siger han.

Det danske VM-hold består af Alexander Aslak Nørgaard, Anton Ørskov Ipsen, Emilie Beckmann, Emily Gantriis, Jeanette Ottesen, Julie Kepp Jensen, Mathilde Schrøder, Mie Ø. Nielsen, Pernille Blume, Signe Bro, Tobias Bjerg og Viktor Bromer.

/ritzau/