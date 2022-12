Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den svenske svømmelegende Jane Cederqvist er blevet ramt af den uhelbredelige nervesygdom ALS.

»Snart kan jeg ikke gøre noget længere. Jeg kan næsten ikke tænde for fjernsynet, tale i telefon, vaske mig, stå ud af sengen eller lægge betrækket over mig, når jeg skal sove. Det er kedeligt. Nu har jeg hjemmeplejen, men de kan ikke være her hele tiden,« siger Cederqvist i et større interview med Svenska Dagbladet ifølge Aftonbladet.

Den svenske avis skriver, at 62-årige Jane Cederqvist bliver beskrevet som Sveriges første kvindelige superstjerne, og en pioner inden for svensk svømning.

I 1960 modtog Cederqvist Bragdguldet – en pris, der gives til årets fornemste svenske idrætspræstation – fra Svenska Dagbladet, som den første kvinde, efter at avisen stiftede prisen i 1925.

Cederqvist i 1960, da hun vandt OL-sølv. Foto: Twitter Vis mere Cederqvist i 1960, da hun vandt OL-sølv. Foto: Twitter

Hun blev tilmed den yngste modtager af prisen nogensinde.

Allerede året efter stoppede hun karrieren som blot 16-årig.

Året inden, da Jane Cederqvist var 15 år, vandt hun sølv i 400 meter fri under OL i Rom, hvorefter hun fik kælenavnet 'Silver-Jane'.

Hun satte også verdensrekorder i både 800 meter fri og 1500 meter fri.

Börje Salming (i midten) blev hyldet før en ishockeykamp i november 2022. Senere på måneden gik han bort. Foto: BRUCE BENNETT Vis mere Börje Salming (i midten) blev hyldet før en ishockeykamp i november 2022. Senere på måneden gik han bort. Foto: BRUCE BENNETT

For knap en måned siden døde den svenske ishockeylegende Börje Salming af samme sygdom. Dog havde de to forskellige varianter af sygdommen, fortæller Cederqvist.

Börje Salming, der som den første svensker nogensinde blev optaget i hockeyens Hall Of Fame i 1996, døde 71 år gammel.

Hockeylegenden gjorde indtryk på hele Sverige, da han dukkede op til 'Tidernas Hockeygala'.

Her var han tydeligt medtaget af sygdommen, og det var de rørende billeder af Salming, som fik Cederqvist til at beslutte sig for at fortælle om sin egen situation.