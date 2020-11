Pia Holmen var i en årrække øverste leder i Dansk Svømmeunion, mens der skete omfattende svigt, men alligevel får hun unionens støtte til en post som vicepræsident i Det Europæiske Svømmeforbund (LEN).

I samme sag har forbundet brugt den danske svømmestjerne Pernille Blume i en række mails til de danske svømmeklubber, der har udtrykt kritik over svømmeunionens opbakning til Pia Holmen, og det vil Blume ikke finde sig i.

For svømmeforbundet har ifølge Pernille Blume ikke spurgt, om hun havde lyst til at medvirke i de mails, og desuden deler hun holdning med klubberne.

»Jeg er i dag blevet bekendt med, at mit navn flere gange er blevet nævnt i en mail til danske svømmeklubber. Jeg vil gerne understrege, at jeg på intet tidspunkt er blevet kontaktet af Dansk Svømmeunion vedrørende denne mail, og det er på ingen måde rart eller noget, som vækker tillid, når der bliver draget konklusioner om mine henvisninger, uden at jeg bliver spurgt,« skriver Pernille Blume i en story på Instagram.

Her tilføjer hun:

»Jeg er glad og lettet over at se, klubberne viser deres støtte, og jeg håber, at flere melder sig på banen. For jeg sidder tilbage med samme spørgsmål, som hele tiden har været rejst. Hvorfor har Dansk Svømmeunion indstillet Pia Holmen til LEN til trods for, at de selv afsluttede samarbejde med hende?«

Samtidig henviser Pernille Blume til artikler, der netop viser svømmeklubbernes kritik af svømmeunions støtte til Pia Holmen.

Pia Holmen stoppede som direktør i Dansk Svømmeunion i begyndelsen af 2020, efter de mange svigt blev afdækket i en rapport fra Kammeradvokaten.