Det kom bag på mange, at den svenske svømmestjerne Sarah Sjöström sidste år valgte at give sin EM-guldmedalje væk for rullende kameraer.

»Jeg skulle direkte fra præmieoverrækkelsen og ind til næste løb,« forklarer svømmeren - først nu - i et interview med svensk TV4, skriver Expressen.

Netop fordi hun skulle direkte tilbage i bassinet, tog hun beslutningen om at give medaljen, som hun vandt i København, til en tilskuer, fordi hun mente, det ville se underligt ud at gå ind til et løb med den om halsen.

»Så derfor gav jeg min medalje til en pige, der havde stået og heppet på mig. Så gik jeg ind til næste løb og vandt en ny guldmedalje, så det var meget stille og roligt,« siger Sarah Sjöström i programmet.

Sarah Sjöström ved VM i Budapest i juli 2017. Foto: FRANCOIS XAVIER MARIT Vis mere Sarah Sjöström ved VM i Budapest i juli 2017. Foto: FRANCOIS XAVIER MARIT

Beslutningen om at give medaljen væk høstede både ros og kritik. For mens flere svenske tv-kommentatorer hyldede Sarah Sjöströms gestus, mente den tidligere SVT-ekspert Hans Chrunak, at det tegnede et forkert billede af medaljens værdi.

Sarah Sjöström har efterhånden mange medaljer i sin samling - i alt 56, hvoraf de 37 er hentet til EM, 16 er hentet ved VM og de sidste 3 er OL-medaljer.

Sarah Sjöström er desuden en af de store rivaler til den danske svømmer Pernille Blume. De to dystede også mod hinanden tilbage i august ved EM i svømning på langbane i Glasgow.

Her kom Pernille Blume i fokus, da hun deltog i seminalen på 100 meter fri, men kiksede et forsøg på at svømme de første 50 meter så hurtigt som muligt. Og den ageren fik ikke pæne ord med på vejen.

Sarah Sjöström ved EM på kortbane i Royal Arena i København i december 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sarah Sjöström ved EM på kortbane i Royal Arena i København i december 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Hvis man vil gå efter at slå verdensrekord på 50 meter fri, hvilket helt sikkert var tilfældet, så skal man gøre det dér - ikke på 100 meter fri. Det skal være på den samme distance, som man deltager i,« sagde Sjöström til nyhedsbureauet TT.

Blume slog ikke rekord og missede også finalepladsen, da hun brugte for meget tid på vendingen, hvor hun slog hænderne i endevæggen i stedet for fødderne, som normalt altid vil være det hurtigste.

Og Sarah Sjöström understregede, at hun slet ikke mente, at danskeren skulle have forsøgt at slå rekord på distancen.

