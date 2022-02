Han elsker sin familie. Og det var dem, han levede og åndede for, da karrieren var slut.

Men en dag tilbage i 2014 gik det helt galt for Geoff Huegill i en sådan grad, at hans ægteskab efterfølgende blev ødelagt.

»Min ekskone og jeg blev anholdt for at være i besiddelse af kokain. Vi blev trukket til side af politiet, og jeg blev undersøgt. På et splitsekund blev mit liv vendt på hovedet.«

Sådan fortæller den tidligere svømmestjerne, der blandt andet var med ved OL i 2000 samt 2004 og har vundet VM seks gange, i tv-programmet 'SAS Australian'.

Geoff Huegill vandt 72 medaljer i sin svømmekarriere. Foto: GERRY PENNY

Den aprildag i 2014 var han gæst til et hestevæddeløb sammen med ekskonen Sara Hills, som han blev gift med i 2011. De blev fanget på et overvågningskamera, da de sammen gik ind på et handicaptoilet.

Da de vendte tilbage til deres pladser, blev de konfronteret af politiet, der efterfølgende fandt en lille pose med kokain, og parret blev taget med til afhøring.

»Jeg bar rundt på en masse skam og skyld over, at jeg sendte min familie igennem det forløb. Og jeg kom til et punkt, hvor jeg tog beslutningen om at forlade min familie,« fortæller australske Geoff Huegill, der bryder sammen i tårer i programmet om tiden efter, hvor han kæmpede.

Sammen med ekskonen, som han blev endeligt skilt fra i 2018, har han døtrene Mila og Gigi, der er henholdsvis ni og syv år gamle. Efter skilsmissen flyttede Sara Hills hjem til Tasmanien, mens Geoff Huegill er flyttet til Singapore.

»Jeg fortryder i den grad. Mest af alt at jeg ikke er i mine børns liv på daglig basis på grund af skilsmissen. Det har åbnet mine øjne, for som I ved, blev mit liv taget fra mig på et splitsekund. Da jeg stoppede i sporten for anden gang, var det eneste, jeg gik op i, min familie. Det eneste, jeg levede for efter svømningen, var bare at være far. Det var noget, jeg elskede og ønskede at være. Det gør ondt at være i en position, hvor jeg ikke er med mine piger hver dag. Sidst jeg holdt om dem, var for 18 måneder siden. Jeg mistede min familie, og alt ændrede sig pludselig,« siger den tidligere svømmer, der stoppede karrieren endegyldigt i 2012.

Det var hans eget ønske at flytte fra Australien. Han havde brug for at komme væk og prøve noget nyt.

Men han lægger ikke skjul på, at tiden efter skilsmissen har været hård for ham. Han blev i perioder ramt af depression.

»Der har været tidspunkter, hvor jeg har siddet og tænkt, at der måtte være en nemmere udvej. Men jeg er meget stolt over, at jeg har hevet mig selv ud af nogle meget mørke tider. Hvis der er et budskab, jeg gerne vil dele med mine børn, er det, at livet ikke kommer til at være let. Det vigtigste er, hvordan vi samler os selv op,« siger han.