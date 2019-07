Lars Green Bach kalder de danske resultater ved svømme-VM hæderlige efter en turbulent optakt.

VM på langbane er overstået for det danske svømmelandshold, der må rejse fra sydkoreanske Gwangju uden medaljer i bagagen.

Pernille Blume var søndag tættest på at give danskerne problemer med metaldetektorerne i lufthavnen på vej hjem, da hun var sølle 0,01 sekund fra en bronzemedalje i favoritdisciplinen 50 meter fri.

Det forblev dog lige ved og næsten for Blume.

Til trods for de manglende medaljer og blot tre danske finaledeltagelser kalder sportschefen i Dansk Svømmeunion, Lars Green Bach, resultaterne i Sydkorea for hæderlige.

Ifølge ham skal de danske præstationer ses i lyset af en turbulent optakt, der blandt andet bød på afsløringer i foråret om kritisable træningsmetoder på Det Nationale Træningscenter (NTC) fra 2003 til 2013, to landstræneres opsigelser og efterfølgende udtryk om mistillid til ledelsen i Dansk Svømmeunion fra svømmerne.

- Når vi kigger tilbage, har der selvfølgelig været ting i både den gode og dårlige afdeling. Samlet set synes jeg, vi kommer hæderligt herfra, med de historier der har været på rejsen hertil, siger Lars Green Bach.

Tidligere under VM trak svømmeren Viktor Bromer overskrifter, da han i et interview med TV2 Sport blandt andet gav udtryk for, at han ikke var motiveret, og følte at han spildte sin tid i Sydkorea.

Det var dog ifølge Lars Green Bach ikke noget, der spredte sig til resten af VM-holdet.

- Der er andre svømmere, der har udtalt sig anderledes. Viktor fortrød også så meget, at han gerne ville svømme holdkap dagen efter.

- Jeg ser det som udtryk for en ambitiøs svømmer, som var dybt frustreret over, at han ikke lykkedes med det, han havde håbet på.

Med sin placering et år før OL kan VM i Sydkorea bruges som en indikator for, hvad man kan forvente af de danske svømmere i Tokyo næste sommer.

Men de manglende medaljer i Gwangju gør ikke Lars Green Bach bekymret for danskernes chancer i Japan.

- Der er masser af engagement og potentiale, blandt de svømmere der er afsted nu her, og det er det hårde arbejde, der skal bære os igennem det næste år.

- Selvfølgelig er der ting, der ikke er lykkedes, men der er så sandelig også ting, der er lykkedes, siger sportschefen.

Han referer blandt andet til Tobias Bjerg og Alexander Aslak Nørgaard som eksempler på nogen, der begynder at nærme sig verdenstoppen, samt Jeanette Ottesen, der er tilbage blandt de bedste efter sin graviditet.

Ud over Pernille Blumes fjerdeplads i 50 meter fri svømmede Jeanette Ottesen sig til en syvendeplads i 50 meter butterfly, mens Alexander Aslak Nørgaard blev nummer otte i 1500 meter fri og satte ny dansk rekord.

