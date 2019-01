Hun havde svømmet godt og kvalificeret sig til finalen, men pludselig måtte hun ikke være med længere.

Det drejer sig om den engelske svømmer Alice Tai, som ved Middlesex Youth County Championships blev udelukket fra finalen på grund af sit handicap, skriver The Telegraph.

Alice Tai har deltaget i OL i Rio, hvor hun vandt guld i en paralympisk svømmedisciplin. Ved stævnet i England, blev hun udelukket fra finalen.

Det blev hun, fordi det i det engelske regelsæt kræver, at atleter med handicap skal svømme i seperate finaler, men altså gerne være med indtil eksempelvis semifinalen. Udelukkelsen skuffede Alice Tai grueligt.

»Det var utroligt frustrerende (at blive smidt ud, red.), eftersom jeg fik lov at konkurrere i de indledende runder, og at min tid var god nok til en plads i finalen. Jeg ville ønske, at de havde fortalt mig de regler på forhånd, for det føles en smule hyklerisk, at jeg får lov at svømme i de indledende runder, men ikke i finalen,« siger hun til Sourthern Daily Echo.

Alice Tai lider af, at hun har en skæv fod - også kaldet klumpfod - hvilket ikke kan helbredes. En talsmand fra turneringen udtalteefterfølgende til The Telegraph, at udelukkelsen ikke skete 'for at fornærme nogen.'