Svømmeren Sarah Bro rejser hjem til Danmark.

Den 24-årige svømmer, der deltog ved OL i Rio de Janeiro i 2016, bor ellers til dagligt i amerikanske Los Angeles sammen med sin kæreste, men corona-pandemiens udvikling har fået hende til at søge mod Danmark.

Det skriver hun i sin story på Instagram.

‘Det er en svær tid for os alle lige nu. Nogle gange skal man se på det store billede, når man træffer sine beslutninger. Derfor har jeg valgt at rejse tilbage til Danmark, indtil alt er blevet normalt igen,’ skriver hun og uddyber:

‘For nu er den rigtige beslunting at være hjemme sammen med min familie’.

Tidligere i marts kom det frem, at Sarah Bro skal være ekspert og vært hos Discovery Networks Danmark under legene ved OL i Tokyo.

Mens store sportsbegivenheder såsom EM i fodbold er blevet rykket, har Den Olympiske Komité valgt at holde fast i afviklingen af legene for nu.

OL afvikles efter planen 24. juli og varer frem til 9. august.

Om jobtilbuddet sagde hun følgende til B.T.

»Det her var en stor mulighed for mig, og jeg synes, det var så attraktivt og spændende. Og det var en ny udfordring, som jeg var meget taknemmelig for at få. Derfor sagde jeg ja. Så det er det, jeg fokuserer på lige nu.«

Sarah Bro har før udtalt, at hun kunne være klar til at bo i Danmark igen på et tidspunkt.

»Jeg er rigtig glad for at være herovre (USA, red.), men det er også langt væk hjemmefra. På en eller anden måde føler jeg, at meget af mit liv er herovre, men der er også ting, jeg savner ved Danmark - min familie og mine venner især. Jeg tror måske godt, jeg kunne være klar til at komme lidt hjem i noget tid.«