I 2020 besluttede Sarah Bro at stoppe svømmekarrieren, da lysten var forsvundet.

Men nu fortæller hun, hvad hun bruger noget af sin tid på i stedet.

Det gør hun over for Her & Nu.

»Jeg er i gang med at lave en dokumentarserie, hvor jeg bruger mig selv som et eksempel på, at det er okay at være forvirret, og at man gerne må bruge tid på at finde sig selv,« fortæller Sarah Bro.

Hun ved endnu ikke, hvor dokumentarserien bliver udgivet, men kan afsløre, at hun sammen med produktionsselskabet er nået langt med optagelserne.

Det er kun de sidste detaljer, der mangler, heriblandt hvor serien skal udgives.

Ud over produktionen af dokumentarserien har Sarah Bro også gang i andre ting.

Til mediet fortæller hun, at hun studerer kommunikation og sociale medier og har tanke på at vælge nogle journalistiske sidefag.

Drømmen er nemlig at blive tv-vært, hvor hun vil lave underholdning, dokumentarer eller sport.

Det er nok sidstnævnte, der giver mest mening i starten, fortæller hun.

Og netop sport kender Sarah Bro en del til allerede. Ud over sin egen svømmekarriere var hun kommentator og ekspert i svømning hos Discovery Networks under OL i Tokyo.

Sarah Bro nåede i sin svømmekarriere at vinde adskillige danske mesterskaber samt bronze ved VM, og så var hun med til OL i Rio i 2016.

Hun har derudover været med i tv-programmerne 'Korpset' og 'Over Atlanten'.