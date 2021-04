Hun kæmpede, knoklede og holdt ud i seks dage. Men nu gik den ikke længere.

I mandagens afsnit af 'Korpset' valgte svømmeren Sarah Bro at tage sit nummer af.

Allerede fra morgenstunden var det tydeligt, hun kæmpede, og prøven kom for alvor da de tilbageværende aspiranter midt i en kompasøvelse blev overrasket med et bagholdsangreb.

Det betød en øvelse i fangenskab, der blandt andet bød på forskellige lyde - krig og børn der græd. Efter fem timer valgte Sarah Bro at sige stop.

»Det var så overvældende. Jeg har det også bare dårligt med at gøre det mod de andre, men jeg kunne seriøst ikke være der et sekund mere,« fortæller OL-svømmeren i programmet, og i et opslag på Instagram sætter hun flere ord på årsagen til, hun ikke kunne mere.

'Det er meget svært for mig at beskrive, hvad det var der gik 'galt' ved tilfangetagelsen. Efter 6 dage med minimalt mad og søvn og en kæmpe portion hårdt fysisk arbejde, var jeg så ekstremt udmattet, at jeg simpelthen ikke kunne finde et mentalt sted, der gjorde øvelsen udholdelig,' skriver Sarah Bro.

Hun har delt en række billeder fra programmet, ligesom hun også har delt et billede af, hvordan hendes ben så ud efter de mange prøvelser, aspiranterne nåede at være igennem. Opslaget kan ses i bunden af artiklen.

'Jeg ved godt, at vi ikke tilnærmelsesvist har været igennem den samme øvelse, som de er i Jærgerkorpset, men jeg troede, at jeg var ÆGTE taget til fange. Altså… for real. ⁣ Jeg var dødsens bange, og stresspositionerne og lydene var så udmattende for mig, at jeg flere gange faldt i søvn og hallucinerede, hvor jeg fandt mig selv i de vildeste hjørner af min psyke,' fortæller svømmeren om øvelsen.

Hun prøvede at sige til sig selv, at der jo 'kun' var tale om at tv-program, og at der ikke ville ske hende noget. Men hun måtte også bare mærke efter i sig selv og sin krop.

'Men samtidig kunne jeg mærke, at jeg var på vej et sted hen, som jeg syntes var dybt grænseoverskridende for mig. Jeg sagde til mig selv, at jeg ville tælle til 100 og så tage mit nummer af… det gjorde jeg 8 gange, inden jeg rakte hånden op og blev ført ud,' fortæller svømmeren.

Lige da hun havde valgt at trække sig, følte hun, ligesom hun også siger i programmet, at hun havde svigtet resten af gruppen. Sådan forholder det sig dog ikke længere i dag.

'Nu sidder jeg med en følelse af stolthed over, at jeg lyttede til mig selv og fik sat min grænse. Jeg kan i dag kigge mig selv i spejlet og sige, at jeg gjorde ALT hvad jeg kunne. Og det giver mig ro i maven,' skriver Sarah Bro, der i juni 2020 afslørede, at hun havde valgt at stoppe sin svømmekarriere.

Hun nåede at vinde mange danske mesterskaber, bronze ved VM og så var hun med til OL i Rio i 2016.