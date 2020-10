»Jeg kunne simpelthen ikke stå op om morgenen, og min krop begyndte nærmest fysisk at sige stop.«

Sådan fortæller den nu tidligere svømmer Sarah Bro om ugerne op til, at hun tog en stor beslutning. Hun boede i Los Angeles, og det var svært for hende at få gang i svømmegejsten igen.

Det fortæller hun til værten Christina Sander i programmet 'Mit livs overskrift'.

I årene forinden var den store OL-drøm gået i opfyldelse, og Sarah Bro kørte bare på. Der var ikke sat et nyt mål, og hun kunne mærke, hvordan glæden ved svømningen lige så stille forsvandt.

Efter et besøg hos en veninde i Texas tænkte hun, at hendes 'drive' for den sport, hun altid har elsket, ville komme tilbage. Men sådan gik det ikke.

Og på dagen, hvor Sarah Bro havde været til sidste træning som professionel, vidste hun det.

Den dag hoppede hun i vandet, men minutterne sneglede sig af sted, og efter halvanden time i bassinet kunne hun ikke mere.

»Jeg tror, jeg får sagt en hvid løgn om, at jeg har lidt ondt i maven og gerne vil op af vandet. Jeg går ind og pakker mine ting og tænker, jeg må komme tilbage i morgen. Idet jeg går ud af porten, rammer det bare. 'Nej. Hvorfor skal jeg ligge og have det så elendigt i den sport, jeg altid har elsket? Måske var det her bare det.' Så gik jeg ud af porten og kom aldrig tilbage,« fortæller Sarah Bro.

»Det vidste jeg bare. Jeg ringede til min søster hjemme i Danmark og sagde 'jeg tror, jeg har haft min sidste svømmetræning'. Hun sagde bare 'godt for dig. Hvor dejligt,'« fortæller hun om opkaldet til Signe Bro, der også er professionel svømmer.

Det var i juni i år, at Sarah Bro offentliggjorde, at hun havde valgt at stoppe. Her fortalte hun, hvordan et 'kæmpe crash' i 2018 førte til, at hun flyttede til USA for at træne på en anden måde. Hun var glad for at være der, men klumpen i maven forsvandt bare aldrig, og til sidst mærkede hun efter og lyttede til sig selv, fortalte hun i forbindelse med sit stop.

Derudover var hun blevet tilbudt et tv-job som vært hos Discovery Networks til OL i Tokyo. En tjans, der dog lige nu er rykket til næste år som følge af coronapandemien.

Sarah Bro nåede i sin karriere at vinde adskillige danske mesterskaber samt bronze ved VM, og så var hun med til OL i Rio i 2016.