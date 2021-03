Tårerne triller ned af hendes kind, da hun skal forklare om sit største lavpunkt i karrieren.

Spoiler-alert: Hvis du følger med i TV 2-serien 'Korpset,' så indeholder artiklen beskrivelser fra det kommende afsnit.

»Jeg stoppede ikke min karriere på det højeste. Jeg stoppede den, da den var på vej ned.«

Med gråd i stemmen bryder den tidligere OL-svømmer Sarah Bro sammen under en ‘afhøring’ af instruktørerne i det seneste afsnit af TV 2’s ‘Korpset.’ Et program, hvor kendte danskere skal gennem et ekstremt hårdt forløb, der er tilrettelagt af tre tidligere jægersoldater.

Sammenbruddet var kulminationen på en dag, hvor Sarah Bro og de fem resterende aspiranter blev udsat for ekstrem kulde med udfordringer i iskoldt vand. Hun havde efterfølgende svært ved at fortælle, at hun havde lyst til at fortsætte de hårde anstrengelser.

Der er nemlig noget, der nager den 25-årige pensionerede svømmer. Når hun bliver presset til det yderste, er det samtidig også hendes fortid, hun kæmper med.

»Jeg tror, at jeg gerne vil bevise overfor mig selv, at når jeg sætter mig et mål, så kan jeg godt klare det. Jeg ved, at hvis jeg havde smidt nummeret, havde jeg fortrudt det,« siger hun om ikke at trække sig fra programmet.

Sarah Bro har 20 danske mesterskaber, en bronzemedalje ved VM og en OL-deltagelse i 2016 i Rio bag sig. Men allerede som 24-årig valgte svømmeren sidste år at stoppe karrieren i det våde element.

Ifølge hende selv havde hun en klump i maven, der ikke ville gå væk, og hun begyndte at præstere dårligere og dårligere.

Motivationen var væk, og karrieren sluttede meget uforløst. Det problem kæmper hun stadig med i dag.

Instruktørerne kan nemlig mærke, at der er noget ved hende, som der skal graves frem og tages stilling til, hvis hun skal komme videre i arbejdet med sig selv.

»Da du spørger mig (om hun vil fortsætte i programmet, red.), så virkede det uoverskueligt at stå der et minut længere. Men det er fordi, at jeg kommer til at tænke for stort i stedet for at koge det ned til, hvad der er lige foran mig,« siger hun til instruktørerne under ‘afhøringen’

»Det er jo bare en ting ad gangen. Det er pisse hårdt, men det er eddermame en vigtig læring for mig.«