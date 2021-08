Den tidligere svømmer Sarah Bro er havnet i et dilemma.

For den 25-årige stjerne er nemlig kommet ind på sit drømmestudie, hvor hun skal læse journalistik.

Men allerede nu overvejer hun at droppe drømmen om at blive journalist – i hvert fald for en stund.

Det fortæller hun i et interview med Her & Nu.

»Jeg har søgt ind på studiet og er også kommet ind, men jeg skal lige finde ud af, hvad der egentlig skal ske, for der er kommet nogle jobtilbud, der er spændende, så jeg skal lige finde ud af præcis, hvilken vej jeg skal gå nu,« lyder det fra den tidligere OL-svømmer.

Sarah Bro har haft en travl sommer, hvor hun har været vært på Discoverys OL-dækning. Her har hun blandt andet kommenteret svømning fra legene i Tokyo.

Noget, der resulterede i, at hun endte med at kommentere sin søsters, Signe Bros, OL-debut. En rørende oplevelse, hun efterfølgende satte ord på:

»Det var fantastisk. Der var mange følelser på spil, fordi jeg er personligt investeret på flere plan. Det er jo mine gamle svømmekollegaer, Signe er med, og så er OL bare det største, man kan være med til i svømning.«

Sarah Bro stoppede sin aktive karriere som svømmer sidste år, efter OL blev udskudt med et år på grund af corona-pandemien.

I løbet af karrieren nåede hun blandt andet at deltage ved OL i Rio de Janeiro i 2016.