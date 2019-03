Er den danske svømmestjerne Sarah Bro i et kærlighedsforhold med Zac Efron?

Det spørgsmål stiller mange sig selv, efter parret flere gange er blevet set sammen i Los Angeles, Californien.

Adskillige amerikanske medier har også spekuleret i, om den 31-årige filmstjerne, der fik sit store gennembrud i High School Musical-filmene, har fundet sig en dansk kæreste.

De to er nemlig blevet spottet sammen til et en UFC-kamp i Las Vegas, mens de få dage forinden begge var nede i omklædningsrummet hos ishockey-holdet LA Kings, der spiller i NHL.

Den danske svømmer Sarah Bro er de seneste dage blevet set sammen med Hollywood-stjernen Zac Efron flere gange. Her er det til en UFC-kamp i Las Vegas. Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC Vis mere Den danske svømmer Sarah Bro er de seneste dage blevet set sammen med Hollywood-stjernen Zac Efron flere gange. Her er det til en UFC-kamp i Las Vegas. Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Det fremgik af begges Instagram-profiler, hvor den 23-årige danske svømmer også kaldte sin første ishockey-kamp for 'meget speciel.'

B.T. har selv været i kontakt med Sarah Bro, der onsdag aften ikke har nogen kommentarer til historien.

En kilde fortæller dog til amerikanske E! News, at de de to ankom til UFC-kampen sammen. Her så de ud til at have det rigtig sjovt sammen, som øjenvidnet beskriver det. De forlod også arenaen sammen, men gjorde ikke noget for at tiltrække sig særlig opmærksomhed, rapporterer kilden til mediet.

Den danske topsvømmer har igennem en længere periode opholdt sig i Los Angeles, hvor hun har trænet. Her har B.T. også tidligere beskrevet, hvordan Sarah Bro har trænet med Zac Efron, som det fremgik af træningscenterets Instagram.

Vis dette opslag på Instagram Thank you @lakings for making my first hockey game something very special I’m already a fan! Et opslag delt af SARAH BRO (@sarahwbro) den 1. Mar, 2019 kl. 7.34 PST

I december fortalte hun desuden B.T., at hun har indgået et samarbejde med Scoop Models' afdeling for influencere på grund af sine mange følgere på sociale medier.

»Man tjener ikke altid de store penge på svømning. Så jeg prøver at finde en levevej gennem det her. Jeg har et budskab, som jeg håber, vi sammen kan få ud, og som jeg gerne vil inspirere nogen med,« sagde hun dengang til B.T.

Sarah Bro, der netop er fyldt 23, var i 2016 med Danmark til OL i Rio.

Hun har været en del af den danske elite i adskillige år, og allerede i vinteren 2013 fik hun sin debut på seniorlandsholdet ved EM i Herning.