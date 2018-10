Et af Danmarks mest celebre sportspar er fortid. Kajakroeren René Holten Poulsen og OL-guldvinderen i svømning Pernille Blume er gået fra hinanden - igen.

Det afslører Holten Poulsen i denne uges udgave af Se og Hør.

»Det fungerede bare ikke. Vi er begge elitesportsudøvere, og ingen af os har tid nok i kalenderen,« siger René Holten Poulsen til ugebladet.

Så sent som i marts omtalte han ellers svømmedronningen som sin kæreste i 'Til middag hos' på TV3, men siden er forholdet atter engang brast.

Det var under OL i Rio de Janeiro i Brasilien for to år siden, at forholdet mellem to danske topatleter blev offentligt kendt.

»Vi har brugt hinanden meget. Vi dyrker sport, hvor vi kan relatere meget til hinanden. Vi har snakket meget om OL, og det pres der er. At det handler om at nyde det. Det har fungeret rigtig fint. Men vi snakker måske heller ikke så sindssygt meget om sport. Ellers kan hele ens liv komme til at handle om sport. Det handler om at kunne trække stikket lidt og komme væk fra det hele og vide, at der er en person, der ved 100 procent, hvad man går igennem,« sagde Pernille Blume til B.T., der kunne bringe nyheden om det celebre sportspar som det første medie.

Men lykken varede kort. Året efter OL, hvor Blume vandt en sensationel guldmedalje i 50 meter fri, fortalte de to sportsstjerner, at forholdet var slut.

»Vi er ikke kærester længere. Der er no hard feelings, og vi er stadigvæk på talefod,« sagde René Holten Poulsen til TV 2.

Her er de til reception for OL-deltagere på Christiansborg i oktober 2016. Foto: Nils Meilvang Vis mere Her er de til reception for OL-deltagere på Christiansborg i oktober 2016. Foto: Nils Meilvang

Pernille Blume har tidligere fortalt, hvordan Holten Poulsen havde kæmpet i fire år for at vinde hendes gunst.

Det skulle da også vise sig, at de fandt sammen igen - for blot at slå op endnu engang.

29-årige René Holten Poulsen har vundet adskillige guldmedaljer i kajakroning ved både EM, VM og en sølvmedalje ved OL i 2008.

Da Pernille Blume slog hånden i bassinkanten som den første kvinde på 50 meter fri ved OL i Rio, blev hun den første dansker til at vinde en OL-guldmedalje i svømning siden 1948.