Nederlaget i finalen i Vild med dans har ikke slået Pernille Blume ud af kurs.

Svømmestjernen er lykkelig og taknemmelig for deltagelsen i det populære program - det skriver hun i et opslag på Instagram.

Særligt dansepartneren Morten Kjeldgaard får mange rosende ord med på vejen fra Blume.

»Tak af hele mit hjerte til min dejlige dansepartner og ven Morten Kjeldgaard. Næsten fire måneders intenst arbejde er afsluttet, men et godt og skønt venskab er lige startet. Jeg har helt kuldegysninger, når jeg ser vores to danse fra i går (fredag, red.).«

»Det var en fest uden lige, og det var SÅ sjovt at stå på gulvet sammen med nogle skønne mennesker, som bare gør det knaldhamrende godt! Tak for at leve jer ind i min idé om et Ariana Grande univers. Jeg elskede det,« skriver Pernille Blume med henvisning den første finaledans, hvor parret fik hjælp af flere professionelle dansere.

Nu ser den tredobbelte olympiske medaljevinder frem til igen at kunne være svømmer på fuld tid.

»Min danserejse er slut for nu, men den vil for evigt være i mit hjerte. Jeg glæder mig til at komme tilbage i baljen og være svømmer igen, trods alt, men jeg kommer til at savne at danse og bevæge min krop på den måde,« skriver hun.

Pernille Blume måtte nøjes med tredjepladsen i finalen, hvor Jimilian strøg helt til tops, mens Lise Rønne blev nummer to