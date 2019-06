En ungdom var præget af mobning og stor usikkerhed.

Den danske svømmedarling Pernille Blume åber op om en hård opvækst i et nyt interview.

»Jeg kunne ikke forstå, hvorfor de andre mobbede mig. Var det fordi, jeg var dum? Fordi jeg ikke så godt ud? Alle de der usikkerheder«, siger Pernille Blume i et interview med Alt for Damerne.

Det er ellers ikke den udgave, man har været vant til at se fra den normalt meget smilende og glade svømmestjerne, når hun har boltret sig i svømmebassinet.

Pernille Blume vandt OL-guld i 2016, og hun var også dansk fanebærer ved afslutningsceremonien samme år.

Og netop svømningen blev brugt som en måde til at flygte fra de sociale vanskeligheder, som Blume havde i sine unge år.

»Jeg har altid gerne villet være hende, der gik lidt under radaren. Sådan en, der ikke sagde for meget. Jeg var usikker på mig selv i skolen, så fritiden og svømningen blev det sted, hvor jeg kunne være mig selv og bare hygge mig«, siger Pernille Blume.

25-årige Blume fortalte tidligere på året, at hun var blevet opereret i hjertet på grund af et mindre hul i hjertet. Ikke desto mindre er hun et af de største danske medaljehåb, når VM i svømning løber af stablen med start d. 12. juli.