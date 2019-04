Svømmeren Pernille Blume frygtede både for sit liv og sin fremtidige karriere, efter hun for nylig blev opereret i hjertet. Det fortæller hun i et interview med TV2.

»Jeg var lidt bange for at skulle ind og have opereret hjertet. Jeg var bange for genoptræningen og for at komme i gang med at svømme igen. Ville min krop kunne det samme igen? Kommer det her til at gøre, at min karriere slutter?,« siger svømmeren til tv-stationen.

Tilbage i februar i år blev svømmestjernen opereret for en mindre blodprop og et hul i hjertet.

Det betød, at hun siden da har måttet kæmpe for at komme tilbage på højt plan.

Pernille Blume vandt OL guld i 50 meter fri i 2016. Foto: ODD ANDERSEN

Det har især været svært at håndtere rent mentalt, og undervejs har hun været bange for at dø.

Pernille Blume blev undersøgt i hjertet, fordi hun havde døjet med nerveforstyrrelser i venstre arm.

Det har formentlig været den mindre blodprop, som forårsagede symptomerne.

Blodproppen gjorde bl.a., at hun ikke kunne løfte sin arm og derfor ikke kunne svømme, selvom hun havde et ønske om det.

Pernille Blume i færd med en 50 meter fri. Foto: Patrick B. Kraemer

Svømmeren fortæller, at hun stadig er påvirket af situationen, og at hun ikke er ’100 procent oven på mentalt’. Til gengæld ’går det den rigtige vej’, understreger den olympiske guldvinder.

Pernille Blume ved ikke med sikkerhed, hvornår hun igen skal svømme ved en konkurrence.

Men hun kæmper i svømmebassinet for at kunne blive klar til en stor turnering i slutningen af april. Det bliver hendes første stævne, siden hun fik ordnet sit hjerte.

Svømmeren håber på, at det bliver en god oplevelse rent mentalt.