Pernille Blume har taget de sidste tag som professionel svømmer.

For hun har valgt at stoppe karrieren, oplyser hun i et opslag på Instagram.

'Jeg har besluttet at stoppe min aktive svømmekarriere. Det har været en lang rejse at komme til den beslutning, og det har været en følelsesladet rejse,' indleder hun.

'Selvom det er hårdt og svært at sige farvel til noget, jeg elsker så højt, er det også spændende at tænke på det nye kapitel, der venter i mit liv.'

Pernille Blume vandt bronze ved OL i Tokyo sidste år. Foto: Patrick B. Kraemer Vis mere Pernille Blume vandt bronze ved OL i Tokyo sidste år. Foto: Patrick B. Kraemer

28-årige Pernille Blume vandt sidste år bronze i 50 meter fri ved OL i Tokyo, og dengang fortalte hun, at hun drømte om Paris i 2024.

I stedet venter der altså nye danske eventyr for den danske stjerne, der kom på alles læber, da hun i 2016 vandt OL-guld i Rio.

'Jeg ved ikke, hvordan det nye kapitel kommer til at se ud, men jeg tager springet og tror på, livet griber mig, og at jeg finder min vej i noget meningsfyldt og spændende – præcis som svømning har været det for mig.'

Også Dansk Svømmeunion har offentliggjort nyheden på deres hjemmeside.

Pernille Blume vandt OL-guld i Rio 2016. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Pernille Blume vandt OL-guld i Rio 2016. Foto: ODD ANDERSEN

Her forklarer Pernille Blume, at hun ikke længere har 'den indre flamme, der skal til for at kunne topperforme'.

»Den seneste tid har jeg fået plads til at lære mig selv bedre at kende og tid til at pleje mig selv – både fysisk og psykisk efter en hård periode i mit liv, som har været omtalt flere steder. Det er jeg taknemmelig for, og jeg ser frem til den rejse, der nu starter, hvor jeg skal i gang med at vende nye kapitaler i mit liv,« siger svømmestjernen.

Pernille Blume understreger, at hun går fra sporten med en 'kæmpe kærlighed', ligesom hun er stolt af sin karriere og de resultater, hun har opnået.

»Alle de mennesker, der har hjulpet mig igennem min karriere, skal have stor tak for deres evige støtte. Helt fra da jeg var barn til der, hvor jeg slutter i dag. Jeg er rigtig glad for de oplevelser, som jeg har haft undervejs i mine klubber, på Det Nationale Træningscenter (NTC) og med Dansk Svømmeunions landshold,« siger Blume.