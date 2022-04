Efter sommerens OL i Tokyo tog Pernille Blume nærmest direkte i 'Vild med dans'-studiet, hvor hun skulle deltage i den populære dansekonkurrence. Men deltagelsen har haft konsekvenser for den danske svømmedarling, der misser VM til juni.

Det er dog ikke udelukkende deltagelsen i 'Vild med dans', der er skyld i den manglende udtagelse til landsholdet.

»Det er et sammensurium af at have været med i verdenseliten de sidste 12 år, og at hun ikke rigtig har nået at have noget pause siden OL, blandt andet på grund af 'Vild med dans',« fortæller landstræner Stefan Hansen til B.T. og fortsætter:

»Lige nu er hun hverken fysisk eller mentalt fit til at kunne levere det resultat, hun, Dansk Svømmeunion og jeg som landstræner, ønsker.«

Foto: PATRICK B. KRAEMER Vis mere Foto: PATRICK B. KRAEMER

Stefan Hansen fastslår, at der har været enighed om at springe VM over for at fokusere på forberedelsen frem mod 2024, hvor der blandt andet venter endnu et OL.

»Jeg tror på, at hvis man skal gøre noget godt for sine atleter, så skal man tage dem med på råd og lytte til, hvordan de har det. Så jeg har lyttet og snakket med Pernille om, hvor hun er henne lige nu,« siger landstræneren og fortsætter:

»Og vi har truffet den beslutning, at det er bedst at springe VM over, for at blive klar til det, som det jo virkelig handler om, og det er OL i 2024.«

Trods den gensidige forståelse anerkender Stefan Hansen, at Pernille Blume vil blive savnet til VM, som afholdes i Ungarn.

Den danske svømmedarling vandt guld ved OL i 2016. Nu starter forberedelsen frem mod OL i 2024. Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Den danske svømmedarling vandt guld ved OL i 2016. Nu starter forberedelsen frem mod OL i 2024. Foto: ODD ANDERSEN

»Det er klart, at i princippet ønsker jeg jo altid de bedste atleter på alle landshold. Men vi har taget en fælles beslutning, som begge parter er glade for, og som vi tror på, er den bedste for Pernilles svømmemæssige fremtid,« siger Stefan Hansen.

Pernille Blume blev ligesom ved sommerens OL nummer tre i 'Vild med dans', hvor hun dansede med Morten Kjeldgaard.

Da Blume valgte at takke ja til at deltage, skete det også i samråd med landstræneren.

»Hun er blevet tilbudt at være med flere gange. Vi blev enige om, at det her var et rigtig godt tidspunkt for hende at gøre det på oven på OL. At gøre noget, som hun også synes, har været virkelig sjovt, givende og lærerigt på alle mulige andre måder,« siger Stefan Hansen og fortsætter:

»Jeg tror, at vi får det mangefold igen, at hun har været med (i 'Vild med dans', red.), og så kan vi sagtens undvære et enkelt VM,« afslutter han.