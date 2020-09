Den danske svømmestjerne Pernille Blume har ikke kun tilbragt den seneste tid i svømmebassinet.

For nu kan OL-guldvinderen afsløre, at hun har indgået et partnerskab med det danske sportsbrand 'Danish Endurance'. Det betyder, at hun har designet sin egen undertøjskollektion.

»For mig handler udholdenhed om at tage de rigtige beslutninger på det rigtige tidspunkt. For at være i stand til det, skal jeg have det godt og føle mig godt tilpas,« siger Pernille Blume i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Derfor har jeg skabt Danish Endurance by Pernille Blume, og det har virkelig været sjovt og inspirerende at være designer de sidste ni måneder,« siger den danske OL-vinder, som kunne hænge guld om halsen efter finalen i 50 meter fri i Rio for fire år siden.

Pernille Blume har designet en undertøjskollektion. Foto: Danish Endurance Vis mere Pernille Blume har designet en undertøjskollektion. Foto: Danish Endurance

Danish Endurance er et familieejet brand, og det er kendetegnet ved at kollektioner bliver designet i samarbejde med olympiske atleter. Og nu er Pernille Blume altså en del af den gruppe.

Til Danish Endurances hjemmeside forklarer hun, hvad der inspirerede hende til at blive undertøjsdesigner for en stund.

Hun har nemlig kæmpet med samme problem, som mange andre kvinder.

»I flere år har jeg gået rundt og er blevet øm af bh'er med bøjle, ligesom mange andre kvinder. Jeg sætter pris på komfort, og at jeg har det godt med det, jeg har på,« siger Pernille Blume blandt andet.

Pernille Blumes nye kollektion udkommer torsdag. Vis mere Pernille Blumes nye kollektion udkommer torsdag.

»Jeg så en af mine venner i en trekants-bh med søde blonder, som var helt naturlig, og jeg vidste, jeg ville skabe noget lignende. Det skal være sporty men også stadig feminint - og vigtigst af alt skal bh'en være så behagelig, at du kan sove i den,« siger hun.

At valget er faldet på den danske svømmer til kollektionen, forklarer Danish Endurances CEO Nicolaj Due.

»Pernille favner fuldt ud de værdier, vi tror på. Udholdenhed, engagement og ihærdighed er tre vigtige elementer, der kan inspirere andre til at forfølge deres drømme, hvilket er noget, vores brand konstant stræber efter,« forklarer han om Pernille Blume, der snart skal i gang med svømmesæsonen efter en længere pause på grund af situationen med coronavirus.