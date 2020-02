Den 25-årige OL-guldvinder Pernille Blume har fundet kærligheden.

Og kærligheden er ligesom hende selv elitesvømmer.

Den franske Florent Manaudou har på valentinsdag lagt en række billeder op af ham og Pernille Blume på sin Instagram-profil.

'Min egen' skriver han under billedgalleriet, der har udløst utallige kommenterer og lykønskninger.