Hun har gjort det før. Og nu gør Pernille Blume det endnu engang.

For efter hun i september udgav sin første undertøjskollektion, er den danske stjernesvømmer sprunget ud i endnu en omgang.

Igen er det i samarbejde med det danske sportsbrand Danish Endurance.

Og her lægger de ikke skjul på, at de er glade for at have OL-guldvinderen med på holdet.

»Vi er meget glade for at arbejde sammen med Pernille. Hun er en ekstraordinær atlet, og så er hun også en strålende designer,« siger Nicolaj Due, der er CEO hos brandet i en pressemeddelelse.

Danish Endurance er et familieejet brand, og det er kendetegnet ved at kollektioner bliver designet i samarbejde med olympiske atleter.

At valget i første omgang fandt på den danske svømmer, forklarede Nicolaj Due dengang med, at hun har de værdier, der skal til for at være en del af Danish Endurance-familien.

»Pernille favner fuldt ud de værdier, vi tror på. Udholdenhed, engagement og ihærdighed er tre vigtige elementer, der kan inspirere andre til at forfølge deres drømme, hvilket er noget, vores brand konstant stræber efter,« fortalte han i forbindelse med den første kollektion.

Pernille Blume har endnu engang lavet en undertøjskollektion. Foto: Jo Andersson Vis mere Pernille Blume har endnu engang lavet en undertøjskollektion. Foto: Jo Andersson

Da den anden kollektion skulle laves, var det med samme udgangspunkt som for den første, forklarer Pernille Blume i pressemeddelelsen om det nye undertøj, der udkommer tirsdag.

»I årevis har jeg gået rundt med ubehagelige bøjle bh'er ligesom mange andre kvinder. Jeg sætter meget stor pris på komfort, og jeg vil føle mig godt tilpas i det, jeg har på. Det er det, der har været mit fokus. Bh'er skal være sporty, men alligevel feminin og vigtigst af alt, så skal den føles så god at have på, at du kan sove i den. Min nye kollektion med den fineste blødeste blomsterblonde opfylder det hele,« siger hun.

Efter en pause fra bassinet som følge af corona-situationen verden over, er Pernille Blume nu atter i fuld gang i vandet.

Den danske svømmestjerne bor og træner i dag i Tyrkiet med Energy Standard cirka 70 procent af året.