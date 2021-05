Hun var vant til at rejse hele tiden. Pendle frem og tilbage mellem Danmark og Tyrkiet. Men sidste år ringede Pernille Blumes telefon pludselig.

Og da hun hørte beskeden, der kom i kølvandet på coronapandemien, skulle hun tage et valg.

»Jeg fik et opkald fra min træner om, at de havde tænkt sig at stoppe træningsprogrammet i Tyrkiet. Derfor skulle jeg tage en beslutning om, hvad jeg nu skulle,« siger Pernille Blume om træningslejren, hun havde været med på siden 2019, til TV 2 Sport.

Den danske svømmer er siden flyttet til franske Marseille, hvor hun bor med sin kæreste Florent Manaudou, der selv svømmer. De har fået en hverdag sammen.

En beslutning, hun er rigtig glad for, fordi det har 'udfyldt en masse behov, hun ikke var klar over, hun havde,' forklarer Blume, der i dag bliver trænet af Julien Jacquier.

Pernille Blume skal de kommende dage i aktion ved EM i Ungarn, og til sommer gælder det OL i Tokyo.

Forberedelserne de sidste måneder har dog ikke været helt nemme, for lige inden kalenderen skiftede til 2021 ramte uheldet.

'Fra januar og til nu har det bestemt ikke været en let rejse, der bare har kørt som smurt. Jeg brækkede hånden lige før nytårsaften, og jeg var selvfølgelig helt knust og nervøs for, hvordan det ville påvirke min svømning,' skrev Pernille Blume i et opslag på Instagram i slutningen af marts.

Den brækkede hånd betød, at den danske stjerne måtte holde sig fra bassinet i noget tid. Hun kæmpede sig tilbage, men uheldet stoppede ikke her.

For i starten af april fortalte den danske stjerne, der vandt OL-guld i 2016, at der var en grund til, der havde været stille hos hende.

»Jeg har været syg med coronavirus. Langt om længe har jeg det bedre. Det har været ret hårdt, synes jeg. Det har taget lang tid. og det har været svært at være isoleret. Jeg har savnet mine venner og min familie, men sådan er det,« fortalte Pernille Blume, der under sygdomsforløbet ikke kunne passe sin træning.

Pernille Blume fortæller til TV 2, at hun døjede med hovedpine og træthed efter at have været ramt af coronavirus, og derfor skal hun bruge EM til at se, hvor hun står i forhold til formen.